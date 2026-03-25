New York Times: Ο Νετανιάχου διέταξε μαζικά χτυπήματα στο Ιράν για να «προλάβει» εκεχειρία του Τραμπ

Αποφασισμένος να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, με στόχο να πλήξει κρίσιμες υποδομές πριν από πιθανή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, φέρεται να είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των «New York Times» την Τετάρτη (25.03.2026).

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», το οποίο επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα με γνώση του θέματος, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτιμά, ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24.03.2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Στόχος είναι να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

NYT: Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιθέσεων αντανακλά την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανακοινώσει ανά πάσα στιγμή έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των πολεμικών επιχειρήσεων πριν το Ισραήλ επιτύχει τους βασικούς του στόχους.

Σύμφωνα με ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, βασική επιδίωξη είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη και η δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, δεν θα είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε ο Μποάζ Μπισμούθ, βουλευτής του κόμματος του Νετανιάχου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

Ανησυχία για το αμερικανικό σχέδιο

Αν και το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις, θεωρήθηκε αρκετά συγκεκριμένο ώστε να προκαλέσει ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση και τη στρατιωτική ηγεσία. Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών δόθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο του στρατιωτικού αρχηγείου στο Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Ανάμεσά τους ήταν και οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ.