Κόσμος

New York Times: Το Ιράν διατηρεί το 70% των αποθεμάτων του οπλοστασίου του – «Αργεί ακόμη η συμφωνία«»

Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου
Κατεστραμμένο κτίριο από πύραυλο REUTERS/Stringer

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να ανασυνταχθεί και να ανακτήσει κάποιες από τις δυνάμεις του. Αργεί ακόμα η επίτευξη συμφωνία λέει Ιρανός αξιωματούχος.

Δημοσίευμα των New York Times για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων.

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να διατηρεί ακόμη περίπου από το 40% των drones που είχε στην κατοχή του.

Κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, το Ιράν διέθετε περίπου το 50% των εκτοξευτών πυραύλων που είχε πριν από τη σύγκρουση. Στο άμεσο διάστημα που ακολούθησε, προχώρησε στην ανάσυρση περίπου 100 συστημάτων που βρίσκονταν κρυμμένα σε υπόγειες εγκαταστάσεις και οχυρωμένες τοποθεσίες, ανεβάζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των εκτοξευτών του σε επίπεδα κοντά στο 60% σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

«Καμιά εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ»

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε ο Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
164
108
104
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Το «σκωτσέζικο ντους» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και οι νέες απειλές στις ΗΠΑ – Επιμένει στον ναυτικό αποκλεισμό ο Τραμπ
Την ώρα που η Τεχεράνη παίρνει πίσω το άνοιγμα της σημαντικής θαλάσσιας οδού, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί έκτακτη σύσκεψη για τις νέες απειλές των Φρουρών τις Επανάστασης που κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας
Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global trade dependency, export logistics, freight transport, supply chain vulnerability, geopolitical tension 3D
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ
«Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα γίνει στόχος», λέει το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Ινδίας
Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΥΠΕΞ της Ινδίας μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της για το περιστατικό
Τάνκερ και πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Newsit logo
Newsit logo