New York Times: Το Ιράν διατηρεί το 70% των αποθεμάτων του οπλοστασίου του – «Αργεί ακόμη η συμφωνία«»

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να ανασυνταχθεί και να ανακτήσει κάποιες από τις δυνάμεις του. Αργεί ακόμα η επίτευξη συμφωνία λέει Ιρανός αξιωματούχος.

Δημοσίευμα των New York Times για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναφέρει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων και το 60% των εκτοξευτών πυραύλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα εξακολουθεί να διατηρεί ακόμη περίπου από το 40% των drones που είχε στην κατοχή του.

Κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, το Ιράν διέθετε περίπου το 50% των εκτοξευτών πυραύλων που είχε πριν από τη σύγκρουση. Στο άμεσο διάστημα που ακολούθησε, προχώρησε στην ανάσυρση περίπου 100 συστημάτων που βρίσκονταν κρυμμένα σε υπόγειες εγκαταστάσεις και οχυρωμένες τοποθεσίες, ανεβάζοντας έτσι τη διαθεσιμότητα των εκτοξευτών του σε επίπεδα κοντά στο 60% σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.

«Καμιά εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ»

Στο μεταξύ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον, διαπίστωσε «πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά τόνισε πως οι δύο πλευρές είναι «ακόμη μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα», είπε ο Γαλιμπάφ. «Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις 11-12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία, της οποίας επικεφαλής ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην πακιστανική πρωτεύουσα, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Γαλιμπάφ. Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή (οι ΗΠΑ) έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.