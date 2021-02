Νιγηρία: 7 νεκροί στη συντριβή στρατιωτικού αεροπλάνου (pics, video)

Θρήνος στη Νιγηρία. Από τη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους νωρίτερα την Κυριακή (21.02.2021) σκοτώθηκαν και οι 7 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας.

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Νιγηρία συνέβη έξω ακριβώς από το αεροδρόμιο της Αμπούτζα, λόγω μηχανικής βλάβης του μικρού στρατιωτικού αεροπλάνου. Αποτέλεσμα της συντριβής ήταν να σκοτωθούν και οι επτά επιβαίνοντες, έγινε γνωστό από την νιγηριανή πολεμική αεροπορία.

A military aircraft King Air 350 has just crashed at the #AbujaAirport due to reported engine failure.

Looks fatal. While we await more information, pray for the persons on board. pic.twitter.com/1dPEHmXZ1y