Νιγηρία: Φονικό τροχαίο με 30 νεκρούς – Φορτηγό «καρφώθηκε» πάνω σε όχημα

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Νιγηρία
Αστυνομία στη Νιγηρία / Φωτό αρχείου / REUTERS/Nuhu Gwamna/File Photo

Ένα φονικό τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους χθες Κυριακή (8/2/2026) το πρωί στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στο «θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο φορτηγό (…) που έπεσε πάνω σε άλλο όχημα εξαιτίας απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τους σοβαρούς τραυματισμούς πολλών άλλων», εξήγησε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης στην Κάνο της Νιγηρίας.

Τέτοιου είδους τροχαία είναι πολύ συχνά στη Νιγηρία, όπου οι δρόμοι είναι ανεπαρκώς συντηρημένοι κι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τηρείται μόνο στη θεωρία.

Το 2023, η ομοσπονδιακή τροχαία (FRSC) κατέγραφε 9.570 δυστυχήματα στους δρόμους της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς.

Το νέο δυστύχημα αναδεικνύει τις προκλήσεις για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις στις υποδομές.

Ο κυβερνήτης στην πολιτεία Κάνο, ο Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, έδωσε εντολή να προσφερθεί περίθαλψη δωρεάν στους τραυματίες σε νοσοκομείο και να ληφθούν μέτρα υποστήριξης στις οικογένειές τους.

Ακόμη συνέστησε «στους αυτοκινητιστές, ιδιαίτερα στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, να μην οδηγούν απρόσεκτα».

Κόσμος
