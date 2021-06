Στην κυβέρνηση στράφηκαν για βοήθεια οι οικογένειες των μαθητών που απήχθησαν από ενόπλους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από κορανικό ιεροδιδασκαλείο στη βόρεια Νιγηρία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα τον ακριβή αριθμό των παιδιών που έχουν απαχθεί, όμως περίπου 200 μαθητές βρίσκονταν στο σχολείο Salihu Tanko στην πόλη Τεγκίνα, που βρίσκεται στην πολιτεία του Νίγηρα, όταν σημειώθηκε η επίθεση την Κυριακή το απόγευμα.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του σχολείου, περισσότερα από 100 παιδιά απήχθησαν από ενόπλους, όμως πολλά, ηλικίας 4 με 12 ετών, αφέθηκαν γρήγορα ελεύθερα διότι “ήταν πολύ μικρά για να περπατήσουν”.

“Καλώ την κυβέρνηση να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους πολίτες της και τα παιδιά μας πάνω απ’ όλα”, δήλωσε ο Σαΐντου Ούμαρ, πατέρας ενός από τους μαθητές που αγνοούνται. “Ελπίζουμε ότι οι αρχές θα κάνουν περισσότερα για να φέρουν πίσω τα παιδιά μας”, πρόσθεσε.

Συγκεντρωμένες έξω από το σχολείο πολλές μητέρες και άλλοι συγγενείς των παιδιών αναμένουν νέα τους.

Η επίθεση αυτή είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά μαζικών απαγωγών μαθητών ή σπουδαστών που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην κεντρική και τη βορειοδυτική Νιγηρία. Εκτός από τους μαθητές που απήχθησαν την Κυριακή, τουλάχιστον 730 παιδιά και έφηβοι έχουν απαχθεί από τον Δεκέμβριο του 2020.

