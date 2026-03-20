Νικόλ Μαλλιωτάκη: Έντονη ανησυχία από τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα – Να αρθεί το αμερικανικό εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Την έντονη ανησυχία της για την ανάπτυξη μαχητικών F-16 από την Τουρκία στα κατεχόμενα της Κύπρου εξέφρασε η βουλευτής της Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, καλώντας παράλληλα την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσει άμεσα στην οριστική άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε δήλωσή της, η Νικόλ Μαλλιωτάκη χαρακτήρισε την κίνηση της Τουρκίας προκλητική, τονίζοντας ότι συνιστά μια άμεση παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, υποστήριξε ότι υπονομεύει έναν βασικό εταίρο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και εντείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Η παρέμβαση της Αμερικανίδας νομοθέτη εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με την Κύπρο, μέσω της προώθησης του νομοσχεδίου «End Cyprus Embargo Act», το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο προβλέπει την οριστική άρση του ισχύοντος εμπάργκο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη για ανανέωση.

Όπως υποστήριξε η κ. Μαλλιωτάκη, η Τουρκία «δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη» για τη χρήση προηγμένου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, επικαλούμενη τόσο την ανάπτυξη των F-16 στην Κύπρο όσο και τις προηγούμενες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Παράλληλα, τόνισε ότι «η κατάσταση απαιτεί την ανάληψη δράσης από το Κογκρέσο».

Η ίδια επισήμανε ότι η Κύπρος διαδραματίζει για ακόμα μια φορά κρίσιμο ρόλο ως ανθρωπιστικός κόμβος για αμάχους που εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πολιτών, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη αναβάθμιση της ταξιδιωτικής οδηγίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη χώρα στο Επίπεδο 3.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, το ισχύον καθεστώς του εμπάργκο δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στον αμυντικό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η ετήσια ανανέωση του δεν επιτρέπει τη σύναψη πολυετών συμβάσεων για προηγμένα συστήματα, όπως για παράδειγμα στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτό, όπως σημείωσε, έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη επαρκών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κ. Μαλλιωτάκη εκτίμησε ότι η μόνιμη άρση του εμπάργκο θα ενίσχυε τόσο την αμυντική ικανότητα της Κύπρου όσο και την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. «Οι ενέργειες έχουν συνέπειες. Η συμπεριφορά της Τουρκίας στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπιστεί με πράξεις, όχι με σιωπή», τόνισε χαρακτηριστικά.