Νικολά Σαρκοζί: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου» είναι ο τίτλος του νέου του βιβλίου – Κυκλοφορεί στις 10 Δεκεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή της Λα Σαντέ στο Παρίσι
Νικολάς Σαρκοζί
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολάς Σαρκοζί / REUTERS /Gonzalo Fuentes

Έντεκα μέρες μετά την αποφυλάκισή του, ο Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε την έκδοση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου».

Με μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter) ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή της Λα Σαντέ στο Παρίσι, ανακοίνωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου την έκδοση του νέου του βιβλίου που θα αναφέρεται στο διάστημα που παρέμεινε κρατούμενος.

«Στη φυλακή δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή που δεν υπάρχει στη Λα Σαντέ, όπου υπάρχουν πολλά να ακούσει κανείς. Δυστυχώς, ο θόρυβος είναι συνεχής. Αλλά, όπως και στην έρημο, η εσωτερική ζωή δυναμώνει στη φυλακή», γράφει στην ανάρτησή του.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Éditions Fayard, θα είναι στα βιβλιοπωλεία στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007. Κρατήθηκε για τρεις εβδομάδες στη φυλακή Σαντέ και βγήκε από τη φυλακή στις 10 Νοεμβρίου, αφού το εφετείο του Παρισιού έκανε δεκτό το αίτημά του για αποφυλάκιση.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό με δικαστικό έλεγχο, απαγορεύοντάς του κάθε επαφή με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους και μάρτυρες της λιβυκής υπόθεσης στην οποία παραμένει κατηγορούμενος. Η εκδίκαση της έφεσής του για την υπόθεση αυτή προγραμματίζεται από τις 16 Μαρτίου έως τις 3 Ιουνίου.

