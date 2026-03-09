Νίκος Χριστοδουλίδης για F-16 στα Κατεχόμενα: «Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»

Την άμεση αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προκάλεσε η απόφαση της Άγκυρας να αναπτύξει έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν.

Σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026), ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η απόφαση της Τουρκίας συνιστά αντίδραση στο μήνυμα των κρατών-μελών της ΕΕ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή πως η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί και ευρωπαϊκή ευθύνη. Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι, ανεξαρτήτως των στρατιωτικών κινήσεων ή ενισχύσεων που επιχειρεί στο νησί, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη στην Μεγαλόνησο.

«Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας την απόφαση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα.

«Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές -η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο» πρόσθεσε.