Νίκος Χριστοδουλίδης για F-16 στα Κατεχόμενα: «Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη»

H απόφαση της Άγκυρας είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, σχολιάζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την άμεση αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προκάλεσε η απόφαση της Άγκυρας να αναπτύξει έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν. 

Σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026), ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η  απόφαση της Τουρκίας συνιστά αντίδραση στο μήνυμα των κρατών-μελών της ΕΕ εν μέσω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή πως η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί και ευρωπαϊκή ευθύνη. Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα προς την Άγκυρα, υπογραμμίζοντας ότι, ανεξαρτήτως των στρατιωτικών κινήσεων ή ενισχύσεων που επιχειρεί στο νησί, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη στην Μεγαλόνησο.

«Είναι προφανές σε όλους ότι αυτή η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης είναι μία αντίδραση στο μήνυμα που έστειλε η Ευρώπη, που έστειλαν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια και της ΕΕ, είναι ευθύνη και της ΕΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας την απόφαση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα

«Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο – και να θυμίσω ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κατοχικού στρατού και εξοπλισμού στις κατεχόμενες περιοχές -η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο» πρόσθεσε. 

