Νομισματοπώλης προσπάθησε να αγοράσει σχεδόν «τσάμπα» σπάνιο χρυσό νόμισμα αξίας 210.000 ευρώ

Πολύ λιγότερο από τα 210.000 ευρώ που πουλήθηκε σε δημοπρασία ήθελε να αγοράσει ένας νομισματοπώλης του Βερολίνου ένα σπάνιο ρωσικό χρυσό νόμισμα. Το μοναδικό κομμάτι απεικονίζει πορτρέτο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ (1709 – 1762) και χρονολογείται από το 1757.

Εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών Κιούνκερ της πόλης Όσναμπρικ επιβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή (29.01.2021) το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Neue Osnabruecker Zeitung». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, ο 70χρονος Βερολινέζος βρήκε το κειμήλιο του πατέρα του, ενώ καθάριζε το σπίτι.

Ο πρώτος νομισματοπώλης στον οποίο αποτάθηκε το θεώρησε κίβδηλο, ενώ ένας δεύτερος ήθελε να το αγοράσει αντί της τιμής των 900 ευρώ!

