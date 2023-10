Νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2023 είναι ο Νορβηγός συγγραφέας και δραματουργός, Γιόν Φόσε, «για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία που δίνουν φωνή στο ανείπωτο», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της επιτροπής των Βραβείων Νόμπελ.

Ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο 64χρονος Γιον Φόσε, είναι ένας συγγραφέας με μινιμαλιστικό και υπερ-νατουραλιστικό ύφος. Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1959 στο Χάουγκεσουντ της Νορβηγίας. Με τα έργα του ανανέωσε ριζοσπαστικά το τοπίο της Νορβηγικής δραματουργίας.

Έχει γράψει πλήθος μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων, ποιητικών συλλογών, δοκιμίων και παιδικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων «Το άλλο όνομα» και πολλά άλλα.

Ενώ σήμερα είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους θεατρικούς συγγραφείς στον κόσμο, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο για την πεζογραφία του. Το πρώτο του μυθιστόρημα «Raudt, svart 1983», ήταν τόσο επαναστατικό όσο και συναισθηματικά ακατέργαστο, καθώς έθιξε το θέμα της αυτοκτονίας και, από πολλές απόψεις, έδωσε τον τόνο στο μεταγενέστερο έργο του.

