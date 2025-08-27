Nord Stream: Νέα αντιπαράθεση για την έρευνα των εκρήξεων – H Ρωσία ζητά επιτάχυνση των ερευνών

Ακόμη ένα Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεδρίασε για την καταστροφή στους αγωγούς Nord Stream.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεδρίασε κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, για τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για τις εκρήξεις της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 που προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα.

Στις 21 Αυγούστου 2025, ο Γερμανός γενικός εισαγγελέας είχε ανακοινώσει τη σύλληψη ενός Ουκρανού, υπόπτου ως συντονιστή των εκρήξεων.

Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως «Σερχίι Κ.» για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη στην Ιταλία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος με την Γερμανία να ισχυρίζεται ότι ανήκε σε ομάδα που τοποθέτησε τα εκρηκτικά, αφού απέπλευσε από το λιμάνι του Ροστόκ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται ιταλικό δικαστήριο να εξετάσει την έκδοση του.

Η Ρωσία επικαλείται τη σύλληψη του Σερχίι Κ. και μιλά για «καθυστερήσεις και έλλειψη διαφάνειας» της γερμανικής έρευνας. Η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία απέρριψαν τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί αδιαφάνειας. Στις 22 Αυγούστου η Γερμανία με επιστολή στον ΟΗΕ (S/2025/530) που εστάλη από κοινού με τη Δανία και τη Σουηδία επανέλαβε ότι η γερμανική έρευνα είναι αμερόληπτη και ανεξάρτητη, σύμφωνα με το κράτος δικαίου, και ότι «οι αναφορές στα ΜΜΕ δεν αντικαθιστούν τις έρευνες, που απαιτούν εμπιστευτικότητα».

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Μίροσλαβ Γέντζια υπογράμμισε στη συνεδρίαση ότι ο ΟΗΕ βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσιες πληροφορίες ή σε στοιχεία που διαβιβάζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη και δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αντικρουόμενους ισχυρισμούς.

Ανέφερε ακόμη ότι μεταξύ 26 και 29 Σεπτεμβρίου 2022 καταγράφηκαν τέσσερις διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, σε διεθνή ύδατα εντός των οικονομικών ζωνών Σουηδίας και Δανίας.

Παρά το γεγονός ότι οι αγωγοί δεν λειτουργούσαν, περιείχαν μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Έρευνα που συντόνισε το UNEP και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2025 κατέδειξε ότι οι διαρροές απελευθέρωσαν 445.000-485.000 τόνους μεθανίου — διπλάσιους από τις αρχικές εκτιμήσεις — συνιστώντας τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή εκπομπή μεθανίου που έχει καταγραφεί. Το βραχυπρόθεσμο αποτύπωμα ισοδυναμεί με τις ετήσιες εκπομπές οκτώ εκατομμυρίων αυτοκινήτων.

Ο κ. Γέντζια κάλεσε τα κράτη-μέλη να αποφύγουν την πολιτικοποίηση και τις εικασίες, τονίζοντας ότι η προστασία κρίσιμων υποδομών είναι θεμελιώδης για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και το περιβάλλον. Προέτρεψε σε ενισχυμένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, υπογραμμίζοντας ότι η καταστροφή τέτοιων υποδομών έχει σοβαρές περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις.

Τι είπε ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας Ιωάννης Σταματέκος, καταδίκασε όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων και ενεργειακών υποδομών και τόνισε ότι το Συμβούλιο δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ για τη συζήτηση εσωτερικών νομικών ή δικαστικών θεμάτων κυρίαρχων κρατών.

Εξέφρασε την υποστήριξή του στην εν εξελίξει έρευνα της Γερμανίας σχετικά με τη δολιοφθορά του αγωγού Nord Stream και ευχαρίστησε τη Δανία και τη Σουηδία για τις αντίστοιχες έρευνες τους.

Η Δανία μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη της στις γερμανικές αρχές για τη διερεύνηση των εκρήξεων στους αγωγούς Nord Stream το 2022.

Ο Δανός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι μία από τις εκρήξεις σημειώθηκε εντός της δανικής ΑΟΖ, γεγονός που οδήγησε σε ξεχωριστή εθνική έρευνα.

«Οι αρχές μας κατέληξαν ότι οι αγωγοί είχαν σαμποταριστεί σκόπιμα, αλλά δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για άσκηση ποινικής δίωξης στη Δανία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους και τον σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου.

Η Δανία, ανέφερε, έχει ενημερώσει το Συμβούλιο με επτά κοινές επιστολές μαζί με Γερμανία και Σουηδία, ενώ παράλληλα παρείχε διμερείς ενημερώσεις στη Ρωσία. Η επίκληση περί μη ενημέρωσης χαρακτηρίστηκε από τη Δανία «ανακριβής και απαράδεκτη παραποίηση των γεγονότων».

Ο Εκπρόσωπος της Δανίας κατήγγειλε επίσης την «υποκρισία» της Ρωσίας, που ενώ απαιτεί συνεχώς συνεδριάσεις για τον Nord Stream, «την ίδια στιγμή καταστρέφει συστηματικά τις κρίσιμης σημασίας υποδομές της Ουκρανίας».

Οι ΗΠΑ εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους στην ανεξάρτητη δικαστική διαδικασία στη Γερμανία, τόνισαν ότι «η σύλληψη ενός υπόπτου αποτελεί βήμα στη διαδικασία αυτή, η οποία συνεχίζεται, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν απαιτεί την προσοχή του Συμβουλίου».

Ο πρόεδρος Τραμπ, ανέφερε ο Αμερικανός εκπρόσωπος, «είναι επικεντρωμένος σε έναν στόχο: την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία μέσα από διαπραγμάτευση, ώστε να τερματιστεί η ανθρώπινη οδύνη. Καλούμε και τη Ρωσία να επικεντρωθεί σε αυτόν τον στόχο».

«Ας μη σπαταλάμε τον χρόνο και την προσοχή αυτού του Συμβουλίου σε ένα περιστατικό που συνέβη σχεδόν πριν από τρία χρόνια, αλλά ας επικεντρωθούμε στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία» ανέφερε ο Αμερικανός εκπρόσωπος.

Ρώσος αντιπρόσωπος: Αυτά είναι για ταινία του Χόλιγουντ

Ο Αναπ. Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσίας Ντμίτρι Πολιάνσκι δήλωσε στους ανταποκριτές ότι «μας ζητούν να πιστέψουμε ότι μια ομάδα ερασιτεχνών δυτών είναι ικανή να τοποθετήσει μια συσκευή, έναν εκρηκτικό μηχανισμό, σε βάθος 80 μέτρων στο κέντρο της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία παρακολουθείται σπιθαμή προς σπιθαμή από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και κανείς δεν το αντιλήφθηκε, κανείς δεν βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους, και ότι έδρασαν αυτόνομα. Αυτά είναι για ταινία του Χόλιγουντ, όχι για την πραγματική ζωή».

Ο κ. Πολιάνσκι πρόσθεσε ότι «δεν λέμε πως αυτοί οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται και θα μας ενδιέφερε πολύ να μάθουμε τις λεπτομέρειες της γερμανικής έρευνας, αλλά, κατά την κατανόησή μας, μπορεί να είναι απλώς αποδιοπομπαίοι τράγοι».

Tο πρόβλημα, ανέφερε, δεν βρίσκεται σε αυτά που έχουν βρεθεί, αλλά στο ότι «η διεθνής κοινότητα κρατείται στο σκοτάδι για μια τέτοια έρευνα εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, και εκείνοι που βρίσκονται πίσω από αυτό δεν έχουν ακόμη λογοδοτήσει για όσα έκαναν».

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ έχει ασχοληθεί με το ζήτημα Nord Stream πολλές φορές από το 2022, με τη Ρωσία να συγκαλεί τουλάχιστον δέκα συνεδριάσεις, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στις 4 Οκτωβρίου 2024. Η Μόσχα υπέβαλε σχέδιο ψηφίσματος (27 Μαρτίου 2023) για διεθνή ανεξάρτητη έρευνα, το οποίο απορρίφθηκε. Τρία σχέδια προεδρικών δηλώσεων απέτυχαν επίσης να υιοθετηθούν λόγω έλλειψης συναίνεσης.