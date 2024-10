Νορβηγία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου με 50 επιβάτες

Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε σήμερα (24.10.2024) στη βόρεια Νορβηγία με αποτέλεσμα να ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή τους και αρκετοί από τους επιβάτες να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και η διαχειρίστρια εταιρεία SJ.

Tο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, επικαλούμενο το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Διάσωσης για τη βόρεια Νορβηγία, ανέφερε ότι στο τρένο επέβαιναν «από 50 έως 70 άτομα».

Η νορβηγική εφημερίδα VG έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, τις οποίες η εφημερίδα είπε ότι τραβήχτηκαν από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, μιας ατμομηχανής μετά τον εκτροχιασμό.

Φωτογραφίες στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την ατμομηχανή και αυτό που φαινόταν να είναι τουλάχιστον δύο επιβατικά αυτοκίνητα. Ο εκτροχιασμός συνέβη κοντά στο Bodoe, ακριβώς βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

