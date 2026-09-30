Νορβηγία: Στο μικροσκόπιο οι σχέσεις με τον Επστάιν

Το νορβηγικό κοινοβούλιο ξεκίνησε σήμερα (30/09/2026) ακροάσεις για τις σχέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν με Νορβηγούς πολιτικούς και διπλωμάτες, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοβαρές πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις στη χώρα.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο οι επαφές υψηλόβαθμων Νορβηγών αξιωματούχων με τον Επστάιν επηρέασαν την αξιοπιστία της διπλωματικής υπηρεσίας, αλλά και το κατά πόσον υπήρξαν παραλείψεις ως προς τον έλεγχο των σχέσεων αυτών.

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Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο τον Ιανουάριο, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα που συνδέονται με τον Επστάιν.

Τα αρχεία περιέχουν στοιχεία για τις επαφές του με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οικογενειών και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες σε διάφορες χώρες.

Στο επίκεντρο η νορβηγική διπλωματία

Η Επιτροπή Ελέγχου και Συνταγματικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου έχει καλέσει σε ακρόαση 11 νυν και πρώην υπουργούς Εξωτερικών και Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών είναι ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2005 έως το 2012.

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Ο Στέρε έχει δηλώσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Επστάιν.

Ο Γιόνας Άντερσεν Σαγέντ, ο οποίος προεδρεύει των ακροάσεων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει τι κάνει για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη νορβηγική διπλωματική υπηρεσία.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν επιδείξει κακή κρίση», δήλωσε στο Reuters, αναφερόμενος σε πρόσωπα που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν.

Μεταξύ όσων αναμένεται να καταθέσουν είναι ο Μπέργκε Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο Μπρέντε παραιτήθηκε από τη θέση του στο WEF μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Επστάιν, το 2018, δεν γνώριζε το παρελθόν και τις εγκληματικές δραστηριότητές του. Έχει επίσης εκφράσει τη λύπη του επειδή, όπως είπε, δεν είχε ερευνήσει περισσότερο το παρελθόν του.

Στην ακροαματική διαδικασία αναμένεται να καταθέσει και ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης Έρικ Σόλχαϊμ. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την κοινοβουλευτική έρευνα υπερβολική, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει τους διπλωμάτες σε υπερβολική αυτοσυγκράτηση στις επαφές τους, με συνέπειες για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

Αστυνομική έρευνα για πρώην αξιωματούχους

Παράλληλα με την κοινοβουλευτική διαδικασία, η νορβηγική αστυνομία ερευνά τις σχέσεις και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων της χώρας με τον Επστάιν, στο πλαίσιο καταγγελιών για διαφθορά.

Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Τέριε Ρεντ-Λάρσεν και η πρώην διπλωμάτης Μόνα Γιουλ. Και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη.

Ο Ρεντ-Λάρσεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τη στενή σχέση του με τον Επστάιν, η οποία περιλάμβανε και προσωπικό δάνειο από τον Αμερικανό χρηματιστή. Το 2020 παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του International Peace Institute, ενός think tank με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης βρίσκεται και η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του βασιλιά Χάακον. Η ίδια έχει ζητήσει συγγνώμη για τη φιλία της με τον Επστάιν, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που καλούνται να καταθέσουν ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Έρευνα με ορίζοντα το 2028

Το κοινοβούλιο έχει παράλληλα συγκροτήσει ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και νομικούς εμπειρογνώμονες. Αντικείμενό της είναι να εξετάσει ζητήματα που αναδείχθηκαν από τα αρχεία της υπόθεσης και να προτείνει τρόπους για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας των νορβηγικών αρχών.

Η έρευνα καλύπτει περισσότερα από 30 χρόνια νορβηγικής διπλωματικής ιστορίας και αναμένεται να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στις αρχές του 2028.

Πρόκειται για σπάνια κοινοβουλευτική διαδικασία στη Νορβηγία. Είναι μόλις η ένατη φορά τα τελευταία 140 χρόνια που το κοινοβούλιο συγκροτεί αντίστοιχη επιτροπή έρευνας.