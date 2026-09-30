Πτήση Flydubai προς Τελ Αβίβ: Ρώσος και Ουκρανός οι πιλότοι που πιάστηκαν στα χέρια – False alarm ο συναγερμός για αεροπειρατεία

Ένας καβγάς ανάμεσα στους πιλότους και όχι μια αεροπειρατεία, όπως ήταν το σήμα που εστάλη, προκάλεσε τελικά συναγερμό το πρωί της Τετάρτης (30.09.2026) στις αρχές του Ισραήλ για πτήση της Fludybai με 180 επιβάτες από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο κυβερνήτης ήταν Ρώσος και ο συγκυβερνήτης Ουκρανός. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του καβγά. Στο αεροσκάφος ήταν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρξε μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

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Israel’s Channel 12 reports that the FlyDubai crew included two pilots — one from Russia and one from Ukraine. https://t.co/W2qgKAkOvr pic.twitter.com/23aApBuQOH — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Σύμφωνα με το Times of Israel, το αεροσκάφος αρχικά εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια νέο σήμα με τον ειδικό κωδικό «7500» που δηλώνει αεροπειρατεία ή εχθρική παρέμβαση. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναστροφή και προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, όπου αναμένεται να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση στο Ισραήλ, καθώς απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη.

The plane landed in Saudi Arabia



According to preliminary data, the distress signal may have been caused by a fight on board.



During the descent, the crew first transmitted code 7700, which indicates a general emergency, and then code 7500 — a signal of unlawful interference or… https://t.co/bHvylKfb4h pic.twitter.com/6RsSBgOdiI — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2026

Άγνωστη η αιτία του καβγά των πιλότων

Το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα «παράνομης παρέμβασης» και ένα ακόμη σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης οφείλεται, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας, σε διαμάχη μεταξύ των πιλότων της πτήσης, μετέδωσαν οι Times of Israel.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας. To CNN και το Times of Israel, επικαλούμενα πηγές ασφαλείας, κάνουν λόγο για «διένεξη μεταξύ των πιλότων», χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αεροσκάφος έπεσε 17.400 πόδια σε υψόμετρο – από 34.000 σε περίπου 16.600 πόδια – σε μόλις δύο λεπτά, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσης. Στη συνέχεια, στάλθηκε σήμα έκτακτης ανάγκης από το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Σαουδική Αραβία.

Η πορεία της πτήσης και τα σήματα 7700 και 7500

Η πτήση της Flydubai απογειώθηκε από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις 07:05 το πρωί και επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ περίπου στις 09:30.

Ωστόσο, μετά από περίπου 1,5 ώρα πτήσης, ενώ είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, τον διεθνή κωδικό για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αεροπλάνο της flydubai

Στη συνέχεια μεταδόθηκε ο κωδικός 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ένδειξη πιθανής αεροπειρατείας.

Παράλληλα, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία, επέστρεψε προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και άρχισε να πετά σε χαμηλότερο ύψος πάνω από τη χώρα.

Αφού κινήθηκε αρχικά προς νότο, στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση προς τα δυτικά, παραμένοντας εντός του σαουδαραβικού εναέριου χώρου.