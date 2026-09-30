Βρετανία: Ένας εκ των πέντε συλληφθέντων στην αεροπορική βάση της RAF τηλεφώνησε στην αστυνομία

Μόνος του κάλεσε το 999 ένας από τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της Βρετανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (27.09.2026).

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε Βρετανοί, ηλικίας γύρω στα 20, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Σύμφωνα με τα βρετανικά, κάλεσε το 999 και ανέφερε ο ίδιος το περιστατικό στην αστυνομία της Βρετανίας.

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Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε σχεδόν μία ώρα προτού μια αγρότισσα καλέσει επίσης το 999, αναφέροντας ότι τρία ύποπτα οχήματα κινούνταν προς τη RAF Φέρφορντ. Δεν είναι σαφές πού αποσκοπούσε το τηλεφώνημα. Εκτιμάται ότι κίνητρό του ήταν να προκαλέσει χάος ή επειδή αμφιταλαντευόταν ως προς την υλοποίηση ενός σχεδίου.

Κρατήθηκαν ως ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι την επόμενη ημέρα υπό όρους,μια απόφαση που επικρίθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Το βράδυ της Τρίτης, η βρετανική αστυνομία υπερασπίστηκε την απόφασή της να αφεθούν ελεύθεροι, αποκαλύπτοντας ότι κατά τις έρευνες στα βανάκια δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα τρία φορτηγάκια. Κατασχέθηκε μόνο ποσότητα βενζίνης.

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Τα οχήματα ερευνήθηκαν εξονυχιστικά «με τη βοήθεια στρατιωτικών μέσων και ειδικών της αστυνομίας και είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», είπε ο αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Λόρενς Τέιλορ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε κατοικίες στο Λονδίνο. Η ζώνη των ερευνών γύρω από την αεροπορική βάση RAF Fairford, που την χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις, έχει περιοριστεί και αναμένεται ότι οι έρευνες θα τερματιστούν αύριο Τετάρτη.

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή παραμένουν υπό έρευνα, αν και έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

«Κατανοώ για ποιον λόγο αυτή η εξέλιξη αιφνιδίασε πολλούς, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι επρόκειτο για μια απόφαση των ερευνητικών αρχών, η οποία βασίζεται στην εμπειρία των αρχών επιβολής του νόμου», πρόσθεσε ο Τέιλορ.