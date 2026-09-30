Νότια Κορέα: «Υπέρβαρος σε ακραίο βαθμό» ο Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Σεούλ

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι εξαιρετικά παχύσαρκος δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (30.09.2026) Νοτιοκορεάτης βουλευτής επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών της Σεούλ για την υγεία του.

Ωστόσο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν εμφανίζει καμία ένδειξη ιατρικού προβλήματος, συμπλήρωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής. Η υγεία του Κιμ, που είναι καπνιστής και παχύσαρκος εδώ και χρόνια, και η πιθανότητα ξαφνικού θανάτου του είναι θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο καθώς και τις εντάσεις στην περιοχή.

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Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης «θεωρείται εξαιρετικά παχύσαρκος, με βάρος που ξεπερνά τα 140 κιλά», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιοούν Κουν-γιοούνγκ, δηλώνοντας ότι επικαλείται στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της Σεούλ.

Παρόλο που εμφανίζει «υψηλό κίνδυνο καρδιοαγγειακού νοσήματος», ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δεν εμφανίζει καμία δυσκολία με τη φυσική του κατάσταση, όπως το να ανέβει με άνεση μια σκάλα, σύμφωνα με τον βουλευτή.

«Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πρόβλημα υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν την συνεχή φροντίδα από την προσωπική ιατρική του ομάδα», πρόσθεσε.

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Οι εικασίες για την υγεία του Κιμ εμφανίστηκαν το 2020 όταν δεν είχε εμφανιστεί δημοσίως για περίπου 20 ημέρες. Ο πατέρας του, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, και ο παππούς του, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, τους οποίους διαδέχθηκε στην ηγεσία της χώρας, ήταν επίσης παχύσαρκοι και καπνιστές και έχασαν τη ζωή τους από καρδιακή προσβολή.

Ο Πολ Σμαρτ, επικεφαλής σεφ στο ξενοδοχείο Metropole του Ανόι που εργάστηκε με τους προσωπικούς μάγειρες του Κιμ κατά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας το 2019, είχε τότε αποκαλύψει ότι ο ηγέτης Πιονγκγιάνγκ έχει αδυναμία στα προϊόντα πολυτελείας, σε αντίθεση με τις επισιτιστικές δυσκολίες που κυριαρχούν στην απομονωμένη κομμουνιστική χώρα του.

«Του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός, τα πραγματικά προϊόντα πολυτελείας. Το φουά γκρα. Πραγματικά του αρέσει να καλοπερνά», δήλωσε δηλώσει ο σεφ του Metropole, επικαλούμενος τα όσα του είχαν αναφέρει οι μάγειρες του κομμουνιστή ηγέτη.