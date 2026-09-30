Λήξη συναγερμού στην πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ: Προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία – Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι

Ένας καυγάς μεταξύ των πιλότων του αεροσκάφους προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό για την πτήση της Flydubai προς το Τελ Αβίβ, καθώς εξετάζονταν ακόμα και το ενδεχόμενο αεροπειρατείας.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από συμπλοκή μεταξύ των πιλότων. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρξε μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο αεροπειρατείας, όμως τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Την λήξη συναγερμού επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του προέδρου Νετανιάχου.

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Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας το περιστατικό που οδήγησε το αεροπλάνο να εκπέμψει «παράνομη παρέμβαση» και ένα ακόμη γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης προφανώς οφείλεται σε διαμάχη μεταξύ των πιλότων στην πτήση.

Η πτήση της flydubai αρχικά έστειλε έναν «κωδικό squawk» 7700, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης. Στη συνέχεια, έναν κωδικό 7500, που σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση και άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία.

Το αεροσκάφος έπεσε 17.400 πόδια σε υψόμετρο – από 34.000 σε περίπου 16.600 πόδια – σε μόλις δύο λεπτά, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσης. Στη συνέχεια, στάλθηκε σήμα έκτακτης ανάγκης από το αεροσκάφος.

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A FlyDubai flight from Dubai to Tel Aviv briefly squwaked 7700 (international code for emergency) then 7500 (international code for a hijacking) while descending manually and turning around. pic.twitter.com/2kxkM2Ec1B — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 30, 2026

Για κάθε ενδεχόμενο μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν προς το αεροπλάνο, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

#FZ1073 squawked 7700 (general emergency), but changed to 7500 (unlawful interference) a short time later. The aircraft then switched back to 7700. We have NO CONFIRMATION of the nature of the situation on board at this time. On approach to Tabuk now. https://t.co/BI5p7bThBY pic.twitter.com/LubP9SL56K — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 174 άτομα και τα 27 είναι παιδιά, Συνολικά στην πτήση βρίσκονται πάνω από 150 Ισραηλινοί.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας πραγματοποίησαν έκτακτες συζητήσεις μετά την είδηση με το αεροπλάνο.