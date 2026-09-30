Copernicus: Το 34% του πλανήτη εκτέθηκε σε επικίνδυνο όζον

Πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό 34%, εκτέθηκε τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα όζοντος στην επιφάνεια της Γης, σύμφωνα με νέα ανάλυση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, καύσωνες και μεγάλες δασικές πυρκαγιές, σε συνδυασμό με τις εκπομπές από ανθρώπινες δραστηριότητες, συνέβαλαν στην επιδείνωση της ποιότητας του αέρα.

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Η Ασία ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο, καθώς το 53% του πληθυσμού της εκτέθηκε σε «εξαιρετικά υψηλά» επίπεδα όζοντος.

Στη Βόρεια Αμερική, περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με «κακή» έως «πολύ κακή» ποιότητα αέρα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 45%.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις το 5% του πληθυσμού βρισκόταν σε περιοχές με «καλά» επίπεδα όζοντος και το 15% σε περιοχές με «αποδεκτή» ποιότητα αέρα.

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Ρύπανση που ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα

Το όζον σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα από χημικές αντιδράσεις μεταξύ ρύπων, κυρίως οξειδίων του αζώτου και πτητικών οργανικών ενώσεων, παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας.

Οι εκπομπές προέρχονται μεταξύ άλλων από τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την καύση ορυκτών καυσίμων και τις δασικές πυρκαγιές.

Η φετινή εικόνα αναδεικνύει και τη σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Τα κύματα ακραίας ζέστης και οι πυρκαγιές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική ευνόησαν τον σχηματισμό όζοντος, ενώ οι ρύποι μεταφέρθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις, πολύ πέρα από τις περιοχές όπου εκλύθηκαν.

Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), Λοράν Ρουίγ, υπογράμμισε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα, αλλά μπορεί να διασχίζει ηπείρους και ωκεανούς.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού και των ματιών και να επιδεινώσουν το άσθμα και άλλες αναπνευστικές παθήσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτιμά ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με περίπου 180.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, εκ των οποίων περίπου 60.000 αποδίδονται στην έκθεση σε όζον.