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Νορβηγία: Η ορκωμοσία του βασιλιά Χάακον σε εικόνες – Χωρίς τη Μέτε-Μάριτ στο πλευρό του, παρόντα τα παιδιά του

Ο βασιλιάς Χάακον στην ορκωμοσία του
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Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον, ορκίστηκε σήμερα Τρίτη (01.09.2026) ενώπιον του κοινοβουλίου στο Όσλο, αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή (28.08.2026) σε ηλικία 89 ετών, κλείνοντας έναν κύκλο περισσότερων από τριών δεκαετιών στον νορβηγικό θρόνο.

Η τελετή στη Νορβηγία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ στο παρεκκλήσι των βασιλικών ανακτόρων, όπου θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα έως την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο νέος βασιλιάς Χάακον μετέβη από τα βασιλικά ανάκτορα στο νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος του σώματος, Μασούντ Γκαραχκάνι, ανέγνωσε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και την ανάληψη του θρόνου από τον γιο του.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος μονάρχης έδωσε τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα όρκο: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι θα κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Θεού, του Παντοδύναμου και Παντογνώστη» δήλωσε.

Απούσα η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ

Από την τελετή απουσίαζε η σύζυγος του Χάακον, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς αντιμετωπίζει επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο.

Τα παιδιά του νέου βασιλιά, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, ήταν ωστόσο παρόντα μαζί με την γιαγιά τους, την 89χρονη Σόνια.

Ο Χάακον γίνεται ο τέταρτος μονάρχης της σύγχρονης Νορβηγίας από την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σουηδία το 1905, μετά τον Χάακον
Ο Χάακον γίνεται ο τέταρτος μονάρχης της σύγχρονης Νορβηγίας από την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σουηδία το 1905, μετά τον Χάακον / NTB / Lise Aserud via REUTERS

Η Μέτε-Μάριτ, η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας, είχε πραγματοποιήσει τη Δευτέρα (31.08.2026) την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανάληψη του νέου τίτλου της, συμμετέχοντας στην πομπή για τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ.

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον ορκίστηκε και φεύγει από το Κοινοβούλιο
Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον ορκίστηκε και φεύγει από το Κοινοβούλιο / REUTERS / Dylan Martinez

Ωστόσο, λίγο πριν από την τελετή στο κοινοβούλιο, τα ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να παραστεί.

Στιγμιότυπο απο την ορκωμοσία του βασιλιά της Νορβηγίας Χάακον
Στιγμιότυπο απο την ορκωμοσία του βασιλιά της Νορβηγίας Χάακον / REUTERS / Claudia Greco

Σε ανακοίνωση του παλατιού, ο πνευμονολόγος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, Άρε Χολμ, ανέφερε ότι οι επιπλοκές μετά από μία μεταμόσχευση δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η βασίλισσα έχει παρουσιάσει τέτοια επεισόδια αρκετές φορές, μεταξύ άλλων και την Τρίτη.

Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους της Νορβηγίας
Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους της Νορβηγίας / NTB / Lise Aserud via REUTERS

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

«Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζονται επιπλοκές μετά από μια μεταμόσχευση πνεύμονα. Η Βασίλισσα παρουσίασε επιπλοκές σε ορισμένες περιπτώσεις μετά την επέμβαση, όπως και σήμερα.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως εκ τούτου, η Βασίλισσα πρέπει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον λόγο αυτό, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη σημερινή ορκωμοσία στο Κοινοβούλιο.

Η βασίλισσα Σόνια
Η βασίλισσα Σόνια / NTB / Lise Aserud via REUTERS

Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα η Πριγκίπισσα Διαδόχου Ingrid Alexandra θα συνοδεύσει τον Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά. Η Βασίλισσα Sonja και ο Πρίγκιπας Sverre Magnus θα παρακολουθήσουν την ορκωμοσία από την αίθουσα της ολομέλειας του Κοινοβουλίου».

Ο βασιλιάς Χάακον αποχωρεί από το κοινοβούλιο / NTB / Cornelius Poppe via REUTERS

Ο Χάακον έγινε αυτόματα βασιλιάς όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν υπήρξε επίσημη τελετή στέψης καθώς η Νορβηγία κατήργησε αυτή την πρακτική το 1908.

Στις 9 Σεπτεμβρίου θα γίνει η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ και σε αυτήν έχουν προσκληθεί να παραστούν επικεφαλής κρατών από όλο τον κόσμο.

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