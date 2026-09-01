Νορβηγία: Η ορκωμοσία του βασιλιά Χάακον σε εικόνες – Χωρίς τη Μέτε-Μάριτ στο πλευρό του, παρόντα τα παιδιά του

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον, ορκίστηκε σήμερα Τρίτη (01.09.2026) ενώπιον του κοινοβουλίου στο Όσλο, αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή (28.08.2026) σε ηλικία 89 ετών, κλείνοντας έναν κύκλο περισσότερων από τριών δεκαετιών στον νορβηγικό θρόνο.

Η τελετή στη Νορβηγία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη μεταφορά της σορού του Χάραλντ στο παρεκκλήσι των βασιλικών ανακτόρων, όπου θα παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα έως την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

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Ο νέος βασιλιάς Χάακον μετέβη από τα βασιλικά ανάκτορα στο νορβηγικό κοινοβούλιο, όπου ο πρόεδρος του σώματος, Μασούντ Γκαραχκάνι, ανέγνωσε την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του Χάραλντ και την ανάληψη του θρόνου από τον γιο του.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος μονάρχης έδωσε τον προβλεπόμενο από το Σύνταγμα όρκο: «Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι θα κυβερνώ το Βασίλειο της Νορβηγίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους του, με τη βοήθεια του Θεού, του Παντοδύναμου και Παντογνώστη» δήλωσε.

Απούσα η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ

Από την τελετή απουσίαζε η σύζυγος του Χάακον, βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, καθώς αντιμετωπίζει επιπλοκές μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο.

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Τα παιδιά του νέου βασιλιά, η πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάντρα, 22 ετών, και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, 20 ετών, ήταν ωστόσο παρόντα μαζί με την γιαγιά τους, την 89χρονη Σόνια.