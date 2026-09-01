Κόσμος

Οι σωματοφύλακες του Σι Τζινπίνγκ «εξαφάνισαν» φωτογράφο που πήγε πολύ κοντά του – Viral βίντεο

Με μία αστραπιαία κίνηση τον αρπάζουν και τον τραβούν πίσω
Οι σωματοφύλακες του Σι Τζινπίνγκ «εξαφάνισαν» φωτογράφο που πήγε πολύ κοντά του – Viral βίντεο
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Αστραπιαία απομάκρυναν έναν φωτογράφο οι σωματοφύλακες του Σι Τζινπίνγκ κατά την άφιξη του Κινέζου προέδρου στο Μπισκέκ, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO). Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν συγκεντρωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, προκειμένου να καλύψουν την επίσημη τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ. Δίπλα του φυσικά ήταν και οι σωματοφύλακες του.

Κάποια στιγμή, ωστόσο, ένας από τους φωτογράφους πλησίασε το κόκκινο χαλί και βρέθηκε πολύ κοντά στον Κινέζο πρόεδρο, ξεπερνώντας τα όρια που είχαν οριστεί για την ασφάλεια. Μέγα λάθος!

Η αντίδραση της προσωπικής φρουράς του Σι Τζινπίνγκ ήταν άμεση.

Στο βίντεο φαίνονται άνδρες της ασφάλειας να κινούνται αστραπιαία προς τον φωτογράφο, να τον αρπάζουν και να τον τραβούν πίσω, απομακρύνοντάς τον από το σημείο.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καταγράφηκε από τις κάμερες και τα πλάνα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

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