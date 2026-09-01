Κόσμος

Πολωνία: Ύποπτη για δολιοφθορά η φωτιά σε εργοστάσιο drones

«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μαρσίν Κιερβίνσκι όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό
Drone
File Photo / REUTERS
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Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε πως η φωτιά σε εργοστάσιο drones, που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός, ίσως οφείλεται σε δολιοφθορά. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (31.08.2026) στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολωνικό εργοστάσιο κατασκευής drones πιθανόν να προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα (01.09.2026) ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών. «Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα κτίριο με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρεία drones WB Electronics, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα. Τα drones της WB Electronics χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μαρσίν Κιερβίνσκι όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν εάν ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην εκ προθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς η οποία προκάλεσε ζημιές οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ζλότι ( 4 εκατομμύρια δολάρια).

Οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα κύμα περιστατικών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

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