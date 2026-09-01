Πολωνία: Ύποπτη για δολιοφθορά η φωτιά σε εργοστάσιο drones

Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε πως η φωτιά σε εργοστάσιο drones, που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός, ίσως οφείλεται σε δολιοφθορά. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας (31.08.2026) στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολωνικό εργοστάσιο κατασκευής drones πιθανόν να προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα (01.09.2026) ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών. «Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα κτίριο με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρεία drones WB Electronics, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα. Τα drones της WB Electronics χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

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«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Μαρσίν Κιερβίνσκι όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν εάν ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην εκ προθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς η οποία προκάλεσε ζημιές οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ζλότι ( 4 εκατομμύρια δολάρια).

Οι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα κύμα περιστατικών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, κάτι που η Μόσχα αρνείται.