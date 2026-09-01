Ιράν: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις στο νησί Κεσμ στα Στενα του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ κάνοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πάλι εκρηκτική. Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ στη συνέχεια η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση άρχισε στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

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Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα αποτελούν απάντηση σε πρόσφατες ενέργειες που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης και είχαν ως στόχο εμπορικά πλοία αλλά και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region. — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

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Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, μετά τα νέα επεισόδια των τελευταίων ημερών στα Στενά του Ορμούζ. Το Σαββατοκύριακο, αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στο σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα, με το Ιράν να απαντά στη συνέχεια με δικές του επιθέσεις.

Οι εξελίξεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους που χτυπήθηκαν και τις συνέπειες των αμερικανικών επιθέσεων.