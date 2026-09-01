Κόσμος

Ιράν: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις στο νησί Κεσμ στα Στενα του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι έπληξε στόχους των Φρουρών της Επανάστασης
Αεροσκάφος
Photo / U.S. Navy/Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ κάνοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πάλι εκρηκτική. Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ στη συνέχεια η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) επιβεβαίωσε τη στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ. Η επιχείρηση άρχισε στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα αποτελούν απάντηση σε πρόσφατες ενέργειες που αποδίδονται στους Φρουρούς της Επανάστασης και είχαν ως στόχο εμπορικά πλοία αλλά και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Τα πλήγματα αυτά είναι απάντηση στις πρόσφατες απόπειρες επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και εναντίον Αμερικανών στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Κεντρική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια στιγμή που η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά, μετά τα νέα επεισόδια των τελευταίων ημερών στα Στενά του Ορμούζ. Το Σαββατοκύριακο, αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κοντά στο σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα, με το Ιράν να απαντά στη συνέχεια με δικές του επιθέσεις.

Οι εξελίξεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους που χτυπήθηκαν και τις συνέπειες των αμερικανικών επιθέσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
139
123
118
117
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η ορκωμοσία του βασιλιά Χάακον της Νορβηγίας σε εικόνες - Χωρίς τη Μέτε-Μάριτ στο πλευρό του, παρόντα τα παιδιά του
Η 22χρονη πριγκίπισσα διάδοχος Ίνγκριντ Αλεξάντρα και ο 20χρονος πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους έδωσαν το «παρών» μαζί με τη γιαγιά τους, βασίλισσα Σόνια – Η Μέτε-Μάριτ απουσίασε λόγω επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα
Ο βασιλιάς Χάακον στην ορκωμοσία του
Newsit logo
Newsit logo