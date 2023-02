Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίσθηκαν στη Νότια Αφρική μετά από τη σύγκρουση ενός λεωφορείου και ενός θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13.02.2023) στην επαρχία του Λιμπόπο.

«Είκοσι άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους σε δυστύχημα όταν ένα όχημα χρηματαποστολής έχασε τον έλεγχο και συγκρούσθηκε μετωπικά με ένα λεωφορείο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση», διευκρίνισε η διεύθυνση Μεταφορών της επαρχίας του Λιμπόπο, στη βόρεια Νότια Αφρική, σε ανακοίνωση της για το τροχαίο δυστύχημα.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το δυστύχημα:

Twenty people have been confirmed dead and sixty-eight injured in a head-on collision between a bus and a cash-in-transit van on the N1 in the Louis Trichardt area of Limpopo



Bus then rolled from the freeway bridge into the river below, landing on its left side.#FlyingNews🦅 pic.twitter.com/hwvdyhrN3w