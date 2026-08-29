Politico: Η Ρωσία σχεδιάζει νέα χερσαία επίθεση στο Κίεβο, προειδοποιεί η Ουκρανία

Πληροφορίες ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέες χερσαίες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και του Τσερνιχόφ έχει η Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico – ενώ η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές πόλεις.

Ο Πάβλο Πάλισα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πολιτικοί ηγέτες του Κρεμλίνου έχουν αναλάβει από τους στρατιωτικούς αρχηγούς της Ρωσίας τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επιθέσεων στις δύο πόλεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε και επαληθεύτηκε από το Κίεβο.

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Όπως είπε ο Πάλισα, δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία ότι ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις και ότι η προτεραιότητα της Ουκρανίας είναι να «αποτρέψει τη δημιουργία συνθηκών ώστε οι Ρώσοι να μπορέσουν να εξαπολύσουν οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες».

Ρωσικές δυνάμεις είχαν επιχειρήσει προηγουμένως χερσαία επίθεση στο Κίεβο στην αρχή της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία ξεκίνησε εν μέρει από τη γειτονική Λευκορωσία, αλλά τελικά απωθήθηκαν από τον ουκρανικό στρατό.

Τα σχόλια του Πάλισα έρχονται λίγο μετά τα δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ικανότητά της να κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα.

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Το Κρεμλίνο χάνει τώρα περισσότερα στρατεύματα από όσα μπορεί να στρατολογήσει, ενώ μια αυξανόμενη έξοδος Ρώσων αντανακλά τους κλιμακούμενους φόβους ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ανακοινώσει μια νέα προσπάθεια κινητοποίησης.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε το Σάββατο (29.08.2026) ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά».

Έκανε αυτά τα σχόλια μετά από ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λίγες ημέρες αφότου ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ πραγματοποίησε μια απροσδόκητη επίσκεψη στη Μόσχα, όπου προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους να μην κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τους συμμάχους της Αμερικής στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη αεροπορική υποστήριξη, δήλωσε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ως Πολωνία και ΝΑΤΟ για διάφορα σενάρια».

Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο με «ουσιαστικά αδιάκοπη επίθεση από drones με αεριωθούμενα αεροσκάφη», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ξεχωριστή βιντεοσκοπημένη ομιλία του το βράδυ της Παρασκευής, παραδέχτηκε ότι η Ουκρανία πρέπει να «επιταχύνει σημαντικά» την παραγωγή αναχαιτιστικών ικανών να καταρρίψουν τα ιρανικής σχεδίασης drones Shahed.