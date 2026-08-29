Νεπάλ: «Μάχη» των διασωστών για τον εντοπισμό χιλιάδων αγνοουμένων μετά την πλημμύρα – «Δεν απέμεινε τίποτα»

«Μάχη» με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να ανασύρουν σορούς και να εντοπίσουν τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά το «τσουνάμι» λάσπης που σάρωσε τις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με στοιχεία και από τις δύο χώρες, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπέρασε τους 3.000, ενώ οι νεκροί από την φονική πλημμύρα ανέρχονται στους 682. Αναφορές κάνουν λόγο για νεκρούς που πιθανώς έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία λόγω της ορμής του χειμάρρου που προκλήθηκε από την αποκόλληση παγετώνα στα Ιμαλάια. Ενώ η ακριβής αιτία της κατάρρευσης που οδήγησε στην πλημμύρα είναι ασαφής, η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι προκαλεί το λιώσιμο των παγετώνων παγκοσμίως, αυξάνοντας τον κίνδυνο τέτοιων καταστροφών. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο διασώστης Καουάν Κοϊράλα, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Προσκόπων του Νεπάλ, είπε ότι πάλευαν μέσα σε πυκνή λάσπη που τους «ρούφαγε» τα πόδια «Οι άνθρωποι θέλουν πίσω το σώμα του μέλους της οικογένειάς τους, είτε νεκρό είτε ζωντανό, αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε… μπορείς να δεις τη λάσπη», δήλωσε στο AFP, εξαντλημένος μετά από μια 18ωρη βάρδια. «Είναι πολύ τραυματικό και για μένα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πράγματα. Παντού είναι λάσπη. Έχουμε αντιμετωπίσει πλημμύρες στο Νεπάλ και στο παρελθόν, αλλά όχι έτσι», είπε. Βίντεο από διασώστες που ψάχνουν μέσα στις λάσπες για επιζώντες κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Συγκίνηση προκάλεσαν τα πλάνα από τη στιγμή που ομάδα διασωστών κατάφερε και απεγκλώβισε ένα παιδάκι μόλις 2 ετών από τα συντρίμμια. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Nepal: rescataron a un niño de apenas dos años. Un momento tan conmovedor como desgarrador. Que Dios le dé mucha fuerza y protección en estos momentos. 🙏💔 pic.twitter.com/qHpuKC41ch — Momentos Virales (@momentoviral) August 27, 2026

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If this is the condition of the rocks, just imagine what the people of Nepal must have gone through, Oh God pic.twitter.com/jFnksP9Edj — Prayag (@theprayagtiwari) August 27, 2026 Another video from the Tibet–Nepal region, filmed on 26 August, shared by Russian tourist Katrina. 🌊💔 pic.twitter.com/gRCkLkvW5o — I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) August 28, 2026

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«Δεν έμεινε τίποτα» Οι επιζώντες αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγνοούμενων συγγενών τους και την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το τίποτα. «Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν», δήλωσε στο AFP ο Μπούντι Ραμ Ντάνγκολ στην περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ. «Δεν έχει απομείνει τίποτα». Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026 Στη στρατιωτική βάση του Μπιδούρ, ένα βασικό κέντρο διάσωσης στην ίδια περιοχή, συγγενείς συγκεντρώθηκαν γύρω από λίστες με τους διασωθέντες που ήταν κολλημένες σε έναν τοίχο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Ήρθα εδώ ψάχνοντας τον γιο μου», είπε η Κάλκα Σάρντα, ψάχνοντας απεγνωσμένα τη λίστα. «Ήταν εργάτης στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, αλλά δεν μπορώ να βρω το όνομά του και οι αρχές δεν λένε τίποτα». La fuerza de la naturaleza no se detiene con nada. Pray for #Nepal pic.twitter.com/TcavhgIn10 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 29, 2026 These people narrowly escaped before devastating flash flood slammed into the Nepal–Tibet border area pic.twitter.com/9p0q0jtd21 — Surajit (@surajit_ghosh2) August 28, 2026 Σε μια περιοχή που φιλοξενεί τεράστια έργα ενεργειακών υποδομών, η αρμόδια για τις καταστροφές αρχή του Νεπάλ κατέγραψε 933 εργαζόμενους σε υδροηλεκτρικά έργα μεταξύ των αγνοουμένων, μαζί με 517 ξένους, συμπεριλαμβανομένων πεζοπόρων και ινδουιστών προσκυνητών στο όρος Καϊλάς του Θιβέτ. यसरी भागेर ज्यान बचाए मजदुरहरूले।😴#nepal #highlight pic.twitter.com/rhopupXLkp — Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) August 29, 2026 Τεράστια καταστροφή Το μέγεθος της καταστροφής ήταν «τεράστιο» και έως και 93.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί, δήλωσε ο Ερυθρός Σταυρός, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί. Ο προϋπολογισμός για την ανοικοδόμηση του Νεπάλ θα μπορούσε να ανέλθει σε «δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Σισίρ Κανάλ. «Το επείγον είναι η διάσωση και η διάσωση ζωών όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε, απευθύνοντας έκκληση για εξειδικευμένη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων drones βαρέων φορτίων και τεχνολογίας που θα βοηθήσει στον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί.

REUTERS/Navesh Chitrakar

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Ζήτησε επίσης τη χρήση κιτ εγκληματολογικών εξετάσεων για την αναγνώριση των σορών και καταψύκτες για την αποθήκευσή τους, λέγοντας ότι τα σώματα που έχουν βρεθεί σε νερό θα μπορούσαν να αποσυντεθούν με ταχύτερο ρυθμό. «Η δική μας ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ περιορισμένη για να θέσει αυτά τα σώματα σε κατεψυγμένη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Horrific visuals show the moment a devastating flash flood struck Nepal. pic.twitter.com/JwjsQ9aMqI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 29, 2026 Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν πυρετωδώς για να βρουν επιζώντες, καθώς η εκτεταμένη καταστροφή άφησε τις κοινότητες χωρίς τρόφιμα και νερό. Οι φόβοι για περαιτέρω πλημμύρες έχουν επιδεινώσει τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Η πλημμύρα από πάγο και λάσπη προκάλεσε τεράστιες λίμνες και ένας από αυτούς τους σχηματισμούς έχει γίνει επικίνδυνος για περαιτέρω πλημμύρες.

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