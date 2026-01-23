Νότια Αφρική: Σε δημοπρασία τα προσωπικά αντικείμενα του Νέλσον Μαντέλα από τα χρόνια του εγκλεισμού

Η πώληση των προσωπικών αντικειμένων του Νέλσον Μαντέλα είναι γεγονός και θα υφίσταται αφού δικαστήριο στη Νότια Αφρική απέρριψε την έφεση που άσκησε ο οργανισμός πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας για να σταματήσει η πώληση τους.

Τα 70 προσωπικά αντικείμενα του Νέλσον Μαντέλα περιλαμβάνουν ένα κλειδί κελιού από το νησί Ρόμπεν, όπου ο Μαντέλα φυλακίστηκε για 18 από τα 27 χρόνια που ήταν έγκλειστος, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Aviator και ένα από τα χαρακτηριστικά του πουκάμισα με λουλούδια. Τα αντικείμενα επρόκειτο να εξαχθούν στις ΗΠΑ από τη Νότια Αφρική για δημοπρασία.

Σύμφωνα με το BBC τα αντικείμενα ανήκουν στην μεγαλύτερη κόρη του, Μακαζιουέ Μαντέλα, και στον Κρίστο Μπραντ, φύλακα του νησιού Ρόμπεν κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του Μαντέλα.

Η συλλογή περιλαμβάνει ακόμη ένα υπογεγραμμένο από τον Μαντέλα αντίγραφο του Συντάγματος της Νότιας Αφρικής του 1996, ένα από τα σχέδιά του με κάρβουνο, μια ταυτότητα, μια ρακέτα τένις που χρησιμοποιούσε στο νησί Ρόμπεν και δώρα από ηγέτες του κόσμου, μεταξύ των οποίων ένα από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ.

Στην προσπάθειά τους να σταματήσουν την πώλησή τους, οι Αρχές δήλωσαν ότι τα αντικείμενα αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τον νόμο και δεν εξάγονται.

Η Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νότιας Αφρικής (Sahra) έμαθε για πρώτη φορά για την πιθανή πώληση από άρθρο σε βρετανική εφημερίδα στα τέλη του 2021, στο οποίο αναφερόταν ότι το κλειδί θα πωληθεί για πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες (1,15 εκατ. ευρώ).

Στη συνέχεια, η υπηρεσία έστειλε επιστολή στον αμερικανικό οίκο δημοπρασιών Guernsey, ο οποίος σχεδίαζε την πώληση, ζητώντας του να αναστείλει τη δημοπρασία και να επιστρέψει τα αντικείμενα στη Νότια Αφρική.

Η κόρη του Μαντέλα ήθελε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση για έναν κήπο μνήμης στον τάφο του Μαντέλα.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι Αρχές θα αναζητήσουν άλλες νομικές οδούς για να εμποδίσουν την πώληση.

Η Μακαζιουέ Μαντέλα, η μοναδική κόρη του Νοτιοαφρικανού αγωνιστή από την πρώτη του σύζυγο, χαιρέτισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Πρόσθεσε η ίδια ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση για το τι θα συμβεί με τα αντικείμενα που προορίζονταν για δημοπρασία.