Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Νότια Αφρική, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό του κτηρίου του κοινοβουλίου στην Κέιπ Τάουν, με τη φωτιά να καίει από σήμερα Κυριακή (2.1.2022) το πρωί.

Η φωτιά καταστρέφει κάθε κομμάτι του τεράστιου κτιρίου βικτωριανής εποχής, στο οποίο στεγάζεται το κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής, με την αστυνομία να θεωρεί πως πρόκειται για εμπρησμό, για αυτό προχώρησε και στη σύλληψη του 51χρονου.

«Ένας άνδρας συνελήφθη στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, ανακρίνεται στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας. Θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης την Τρίτη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τάντι Μμπάμπο, ο εκπρόσωπος τύπου των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, της επίλεκτης ομάδας Hawks, ενώ παράλληλα εδώ και πολλές ώρες, πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο θύμα, όμως η αίθουσα της ολομέλειας του κοινοβουλίου καταστράφηκε ολοσχερώς. «Η αίθουσα όπου συνεδριάζουν τα μέλη κάηκε ολοσχερώς», είπε στο AFP o πρόεδρός του Μολότο Μοτάμπο, προσθέτοντας πως σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα, «η φωτιά ξεκίνησε στα φουαγιέ σε δύο διαφορετικά σημεία του κοινοβουλίου».

