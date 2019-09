Νότια Καρολίνα: Μακελειό σε κλαμπ – Ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας!

Το αιματηρό συμβάν στη Νότια Καρολίνα σημειώθηκε στην περιοχή Λάνκαστερ, όπως έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το επεισόδιο συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) του Σαββάτου (21.9.2019) στο Old Skool Sports Bar & Grill, στη συνοικία Τουίν Πάινς του Λάνκαστερ.

Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα

Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι δέκα άνθρωποι χτυπήθηκαν από τις σφαίρες και οι δύο από αυτούς, δύο άνδρες, πέθαναν. Άλλος ένας θαμώνας του κλαμπ τραυματίστηκε όταν έπεσε, στην προσπάθειά του να φύγει.

