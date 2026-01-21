Κόσμος

Ντάβος: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μετά από αναφορές για παράξενη μυρωδιά

Σύμφωνα με αναφορές, πυρκαγιά ξέσπασε σε μια ξύλινη καλύβα κοντά στο ξενοδοχείο που στεγάζει το συνεδριακό κέντρο, προκαλώντας την εκκένωση του κτιρίου
Πυροσβέστες έξω από το Συνεδριακό Κέντρο κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στην 56η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός
Πυροσβέστες έξω από το Συνεδριακό Κέντρο κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στην 56η ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός / REUTERS / Romina Amato

Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός εκκενώθηκε προληπτικά το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) με τους συνέδρους και το προσωπικό να απομακρύνονται από τον χώρο, ενώ οι αρχές της Ελβετίας, ερευνούσαν από που προέρχεται μια περίεργη μυρωδιά.

Το περιστατικό στο Ντάβος στην Ελβετία, σημειώθηκε την ώρα που ηγέτες από όλο τον κόσμο και κορυφαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται στην πόλη για συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αυτή την εβδομάδα. Η εκκένωση έγινε έπειτα από αναφορές για περίεργη μυρωδιά στον χώρο που προκαλούσε στους καλεσμένους έντονο βήχα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπήκαν στην αίθουσα με πυροσβεστικά συνεργεία και ασθενοφόρα στο σημείο. Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε τον χώρο τους να βήχει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ξέσπασε μικρή εστία φωτιάς σε κάποιο σημείο του κέντρου

Οι σύνεδροι και το προσωπικό επέστρεψαν στο Κέντρο του Συνεδρίου, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με αναφορές, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια ξύλινη καλύβα κοντά στο ξενοδοχείο που στεγάζει το συνεδριακό κέντρο, προκαλώντας την εκκένωση του κτιρίου.

Πυροσβεστικές υπηρεσίες με εξειδικευμένες ομάδες για επιχειρήσεις κατάσβεσης καπνού βρέθηκαν στο σημείο. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος Λίλι Γκρούμπερ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Βρισκόμαστε έξω από το Κέντρο Συνεδρίων, όλοι μας πρέπει να εκκενώσουμε».

Ωστόσο, η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε: «Ο συναγερμός έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και η φωτιά έχει σβήσει εντελώς μετά την εκκένωση μέρους του συνεδριακού κέντρου ως προληπτικό μέτρο».

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκφώνησε μια έντονη ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρίτερα σήμερα, είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο πριν από την εκκένωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
319
112
84
74
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχώρησε από δείπνο στο Ντάβος: Δεν άντεξε τα σχόλια για την Ευρώπη από τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου
Ο διευθύνοντας σύμβουλο της BlackRock τερμάτισε το δείπνο πριν το επιδόρπιο, μετά το περιστατικό με τις διαμαρτυρίες, καθώς οι καλεσμένοι άρχισαν να αποχωρούν
Η Κριστίν Λαγκάρντ 5
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον πάπα να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» - Επιφυλακτικό το Βατικανό
Η τελική απόφαση της Αγίας Εδρας αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς ενδεχόμενη συμμετοχή του ποντίφικα θα προσέδιδε ιδιαίτερο διεθνές και συμβολικό βάρος στη νέα αυτή αμερικανική πρωτοβουλία
Ο πάπας Λέων
Newsit logo
Newsit logo