Ντάβος: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μετά από αναφορές για παράξενη μυρωδιά

Το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός εκκενώθηκε προληπτικά το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) με τους συνέδρους και το προσωπικό να απομακρύνονται από τον χώρο, ενώ οι αρχές της Ελβετίας, ερευνούσαν από που προέρχεται μια περίεργη μυρωδιά.

Το περιστατικό στο Ντάβος στην Ελβετία, σημειώθηκε την ώρα που ηγέτες από όλο τον κόσμο και κορυφαίοι επιχειρηματίες βρίσκονται στην πόλη για συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αυτή την εβδομάδα. Η εκκένωση έγινε έπειτα από αναφορές για περίεργη μυρωδιά στον χώρο που προκαλούσε στους καλεσμένους έντονο βήχα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μπήκαν στην αίθουσα με πυροσβεστικά συνεργεία και ασθενοφόρα στο σημείο. Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε τον χώρο τους να βήχει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ξέσπασε μικρή εστία φωτιάς σε κάποιο σημείο του κέντρου

Οι σύνεδροι και το προσωπικό επέστρεψαν στο Κέντρο του Συνεδρίου, χωρίς αναφορές για τραυματισμούς ως αποτέλεσμα της φωτιάς.

Σύμφωνα με αναφορές, η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια ξύλινη καλύβα κοντά στο ξενοδοχείο που στεγάζει το συνεδριακό κέντρο, προκαλώντας την εκκένωση του κτιρίου.

Firefighters evacuated people from the main venue at the World Economic Forum in Davos. A White House official said the evacuation didn’t affect President Trump. He left the Congress Centre at 9:14 pm local. I also saw emergency workers and a cluster of civilians outside a… https://t.co/BlyKqyhNvG — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 21, 2026

Πυροσβεστικές υπηρεσίες με εξειδικευμένες ομάδες για επιχειρήσεις κατάσβεσης καπνού βρέθηκαν στο σημείο. Η Ιταλίδα δημοσιογράφος Λίλι Γκρούμπερ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Βρισκόμαστε έξω από το Κέντρο Συνεδρίων, όλοι μας πρέπει να εκκενώσουμε».

Ωστόσο, η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε: «Ο συναγερμός έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο και η φωτιά έχει σβήσει εντελώς μετά την εκκένωση μέρους του συνεδριακού κέντρου ως προληπτικό μέτρο».

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκφώνησε μια έντονη ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρίτερα σήμερα, είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο πριν από την εκκένωση.