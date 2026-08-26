Ντόλι Πάρτον: Γιατί δεν απέκτησε παιδιά – «Ο Θεός είχε άλλα σχέδια για μένα»

Η Ντόλι Πάρτον άφησε πίσω της μια τεράστια και διαχρονική κληρονομιά μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Στη ζωή της, όμως, υπήρχε ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν έζησε ποτέ: η μητρότητα.

Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι Ντόλι Πάρτον είχε μιλήσει ανοιχτά πολλές φορές για την απόφαση που πήρε μαζί με τον επί σχεδόν 60 χρόνια σύζυγό της, Καρλ Ντιν, να μην αποκτήσουν παιδιά. Ο Ντιν έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών. Σε συνέντευξή της το 1980, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «9 to 5», η Πάρτον είχε παραδεχθεί: «Δεν ξέρω αν θέλω παιδί».

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Η ίδια είχε μεγαλώσει σε μια πολυμελή οικογένεια με 12 παιδιά και, μετά τον γάμο της με τον Ντιν το 1966, είχε βοηθήσει σημαντικά στην ανατροφή αρκετών από τα μικρότερα αδέλφια της. Τα ανίψια της, μάλιστα, την αποκαλούσαν χαϊδευτικά «Aunt Granny», ενώ τον Ντιν «Uncle Peepaw».

Τότε η Πάρτον είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, λέγοντας πως αν κάποια στιγμή αποφάσιζαν ότι ήθελαν παιδιά, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1985, σε ηλικία μόλις 38 ετών, υποβλήθηκε σε μερική υστερεκτομή, έπειτα από χρόνια προβλημάτων με ενδομητρίωση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να κυοφορήσει

«Δεν το μετανιώσαμε ποτέ»

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone το 2003, η Πάρτον είχε δηλώσει ότι ούτε εκείνη ούτε ο σύζυγός της «μετανιώνουν» που δεν απέκτησαν παιδιά.

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Μάλιστα, όσο περνούσαν τα χρόνια, όπως είχε εξηγήσει, αισθάνονταν ακόμη πιο σίγουροι για την απόφασή τους.

«Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε που δεν αποκτήσαμε παιδιά, γιατί φροντίζουμε πολλά άλλα παιδιά», είχε πει, αναφερόμενη στα ανίψια και τα παιδιά της ευρύτερης οικογένειάς τους. Όπως είχε αποκαλύψει, αγόραζαν αυτοκίνητα για τα ανίψια τους όταν αποφοιτούσαν και βοηθούσαν οικονομικά όσα ήθελαν να πάνε στο πανεπιστήμιο.

Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι, όταν ήταν νεότερη, εκείνη και ο Ντιν είχαν αναρωτηθεί πώς θα ήταν τα παιδιά τους.

«Ο σύζυγός μου κι εγώ, όταν πρωτοπαντρευτήκαμε, σκεφτόμασταν: αν αποκτούσαμε παιδιά, πώς θα ήταν; Θα ήταν ψηλά, επειδή εκείνος είναι ψηλός; Ή θα ήταν μικροκαμωμένα σαν εμένα;» είχε πει σε συνέντευξή της στον Guardian το 2014. «Το συζητούσαμε και το ονειρευόμασταν, αλλά δεν ήταν γραφτό να γίνει», είχε προσθέσει.

«Θα ήμουν καλή μητέρα, αλλά ίσως να μην είχα γίνει ποτέ σταρ»

Η Πάρτον είχε παραδεχθεί πως πίστευε ότι θα ήταν καλή μητέρα, ωστόσο εκτιμούσε ότι η απόκτηση παιδιών θα είχε αλλάξει ριζικά τη ζωή και την καριέρα της.

«Θα ήμουν υπέροχη μητέρα, νομίζω. Πιθανότατα θα τα είχα παρατήσει όλα τα υπόλοιπα, επειδή θα ένιωθα ενοχές αν τα άφηνα για να πάω στην περιοδεία μας», είχε δηλώσει. Και συνέχιζε: «Όλα θα είχαν αλλάξει. Πιθανότατα δεν θα είχα γίνει σταρ».

Την ίδια άποψη εξέφρασε και τα επόμενα χρόνια, λέγοντας σε συνέντευξή της το 2023 ότι πιθανότατα θα είχε «μείνει στο σπίτι» αντί να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη πορεία στην καριέρα της.

Το 2025, λίγο πριν από τα 80ά γενέθλιά της, είχε δηλώσει ότι αισθανόταν ευγνώμων που κατάφερε να δει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα.

«Ο Θεός είχε άλλο σχέδιο»

Η Πάρτον είχε μιλήσει και για τη βαθύτερη προσωπική και πνευματική διάσταση της απόφασής της. Το 2017, σε εμφάνισή της στην εκπομπή Today, είχε πει πως ήταν συμφιλιωμένη με το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδιά.

«Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για όλα», είχε δηλώσει. «Νομίζω ότι πιθανότατα ήταν δικό του σχέδιο να μην αποκτήσω παιδιά, ώστε τα παιδιά όλων να μπορούν να είναι δικά μου – και τώρα είναι». Η Πάρτον αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στα παιδιά μέσα από το φιλανθρωπικό της έργο.

Η «Imagination Library» και τα εκατομμύρια βιβλία

Ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματά της ήταν η Imagination Library, την οποία ίδρυσε το 1995 με στόχο να προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους έως την ηλικία των πέντε ετών.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσφέρει περισσότερα από 332 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ίδια θεωρούσε την Imagination Library ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι κατάφερε να δημιουργήσει επειδή δεν είχε δικά της παιδιά.

«Από τη στιγμή που δεν είχα παιδιά και ο σύζυγός μου ήταν αρκετά ανεξάρτητος, είχα ελευθερία», είχε εξηγήσει σε συνομιλία της με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2020.

«Νομίζω ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου οφείλεται στο γεγονός ότι ήμουν ελεύθερη να δουλεύω», είχε πει, προσθέτοντας πως αν δεν είχε αυτή την ελευθερία, «δεν θα είχα κάνει όλα όσα έχω κάνει».