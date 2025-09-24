Ντόναλντ Τραμπ: Απειλές, χολή και μίσος κατά του Τζίμι Κίμελ και του ABC για την επιστροφή του παρουσιαστή

Δεν έκρυψε την οργή του ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο για τον Τζίμι Κίμμελ και την επιστροφή του στον τηλεοπτικό αέρα όσο και για το ίδιο ο τηλεοπτικό δίκτυο ABC που φιλοξενεί την εκπομπή του γνωστού παρουσιαστή.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC των Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Τζίμι Κίμελ», έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το ABC ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα γιατί το κοινό του έχει φύγει και το «ταλέντο» του δεν ήταν ποτέ εκεί. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά Δημοκρατικά σκουπίδια. Είναι ένας ακόμη βραχίονας των Δημοκρατικών και, εξ όσων γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην εκστρατεία».

Και κατέληξε: «Νομίζω ότι θα υποβάλλουμε σε δοκιμασία το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο προσοδοφόρο. Ένα αληθινό μάτσο χαμένοι! Αφήστε τον Τζίμι Κίμελ να σαπίσει στις κακές μετρήσεις του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε χθες, Τρίτη (23/09/25), στις τηλεοπτικές συχνότητες υπερασπιζόμενος την πολιτική σάτιρα στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του «εκφοβισμού» που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ, έξι ημέρες αφού τα σχόλια που έκανε σε ζωντανή μετάδοση για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έκαναν την Walt Disney να αναστείλει την εκπομπή του.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να μιλήσω με ελαφρότητα για το φόνο ενός νέου ανθρώπου. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κάτι αστείο σ’ αυτό», είπε ο Κίμελ στο κοινό του, με τη φωνή του πνιγμένη από τη συγκίνηση. «Ούτε ήταν πρόθεσή μου να κατηγορήσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομάδα για τις πράξεις εκείνου ο οποίος ήταν ένα προφανώς βαθιά διαταραγμένο άτομο – αυτό ήταν πραγματικά το αντίθετο αυτού που προσπαθούσα να εκφράσω», πρόσθεσε.

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είπε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Όλος ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ

Jimmy Kimmel’s full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Η κυβέρνηση Τραμπ και πολλοί υποστηρικτές της εξοργίσθηκαν με τα σχόλια του Κίμελ την περασμένη εβδομάδα, τα οποία έκανε πέντε ημέρες αφού ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Τραμπ και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ εκφωνούσε ομιλία στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley University στο Όρεμ της Γιούτα.