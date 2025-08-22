Ντόναλντ Τραμπ: ««Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον, είναι πράγματι ένα ρεμάλι»

Ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (22/8/2025), έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου και νυν επικριτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον και ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ερωτήθηκε για το περιστατικό δήλωσε, ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για την έρευνα του FBI στο σπίτι, τον οποίο μάλιστα αποκάλεσε «ρεμάλι».

«Δεν είμαι φαν του Τζον Μπόλτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Είναι πράγματι ένα ρεμάλι». Ο Τραμπ είπε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα τον ενημερώσει πιθανώς για την έρευνα σήμερα.

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ο Τραμπ μιλάει με τέτοιο τρόπο για τον Μπόλτον, αφού στο παρελθόν τον είχε αποκαλέσει και «βλάκα».

Οι πράκτορες του FBI ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 τοπική ώρα στο σπίτι του Μπόλτον στο Μέριλαντ μετά από εντολή του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνας Κας Πατέλ για να διαπιστώσουν εάν και εφόσον ο Μπόλτον έχει στην κατοχή του απόρρητα αρχεία από την θητεία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία θα ήταν παράνομο να κατέχει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζον Μπολτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τότε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του Αμερικανού προέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα. Οι δύο άντρες όπως είναι γνωστό έχουν πολύ κακές σχέσεις και μιλάνε με τον χειρότερο τρόπο ο ένας για τον άλλον.