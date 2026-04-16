Ντόναλντ Τραμπ: Δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν – Θα κάνουμε εξαιρετική συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως δεν έχει σκοπό να συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα
Ντόναλντ Τραμπ
Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εκεχειρία με το Ιράν και πως δεν είναι σίγουρος για το αν πρέπει να συνεχιστεί, ωστόσο τόνισε πως περίμενε μια εξαιρετική συμφωνία. 

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν η δυο εβδομάδων εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη Τετάρτη, θα παραταθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «διαχειριζόμαστε την κατάσταση πολύ καλά» με το Ιράν και δεν είναι βέβαιος αν είναι απαραίτητη η παράταση της εκεχειρίας.

Ωστόσο, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν.

Μάλιστα τόνισε πως η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ  και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η Χεζμπολάχ θα τηρήσει τη συμφωνία, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, χαρακτηρίζοντάς την «ενθαρρυντική».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η εκεχειρία 10 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ

Ερωτηθείς για πρόσφατα σχόλια του Πάπα Λέοντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο Πάπας… το Ιράν σκότωσε 42.000 ανθρώπους που ήταν εντελώς άοπλοι».

