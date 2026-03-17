Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θέλουμε βοήθεια από καμία χώρα για να ελέγξουμε τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει ρότα και δηλώνει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται την στήριξη των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ για ενδεχόμενες επιχειρήσεις κατά του Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμα στο Truth Social, οι περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ενημερώσει την Ουάσινγκτον ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ, παρότι συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό δεν τον εκπλήσσει, υποστηρίζοντας πως το ΝΑΤΟ λειτουργεί «μονόπλευρα», με τις ΗΠΑ να προσφέρουν προστασία χωρίς αντίστοιχη συμβολή από τους συμμάχους.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, ούτε χωρών όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα, υπογραμμίζοντας πως, ως «η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο», μπορούν να ενεργήσουν αυτόνομα.

Η ανάρτηση Τραμπ έχει ως εξής: «Οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους «συμμάχους» τους στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι χώρες συμφώνησαν έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, στο οποίο ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως μια μονόπλευρη σχέση: εμείς τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε στιγμές ανάγκης.

BREAKING: Trump now says he doesn’t need any help for Iran & Strait of Hormuz:



The United States has been informed by most NATO “Allies” that they don’t want to get involved in our military operation against Iran, despite agreeing that Iran must not have a nuclear weapon.



I’m… pic.twitter.com/hm7HqKsciV — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Ευτυχώς, έχουμε διαλύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, το Ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η Αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το σημαντικότερο, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, έχουν εξαλειφθεί, ώστε να μην απειλήσουν ξανά εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω της μεγάλης στρατιωτικής επιτυχίας που έχουμε σημειώσει, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ, δεν την χρειαζόμασταν ποτέ! Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Στην πραγματικότητα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, Δεν χρειαζόμαστε την βοήθεια κανενός!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ