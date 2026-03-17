Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Βομβαρδισμοί σε Ιράκ και Λίβανο – Χτυπήθηκε τάνκερ στα ΗΑΕ

Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «εκτεταμένα» πλήγματα εναντίον στόχων τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι πλήττουν «υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος», ενώ στη Βηρυτό πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι ταυτόχρονες επιθέσεις σημειώνονται μετά από σειρά συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, είχαν οργανώσει από κοινού.