Ταυτόχρονες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Βομβαρδισμοί σε Ιράκ και Λίβανο – Χτυπήθηκε τάνκερ στα ΗΑΕ

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς σημειώθηκαν επιθέσεις με drones και ρουκέτες στο Ιράκ, με εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και πλήγματα στην περιοχή με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν. Βομβαρδισμοί καταγράφηκαν και σε τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Την ίδια στιγμή, έγινε γνωστό πως περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στην Ευρώπη, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν ότι η αποστολή «ASPIDES» δεν θα μετακινηθεί προς το παρόν στα Στενά του Ορμούζ και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «εκτεταμένα» πλήγματα εναντίον στόχων τόσο στην Τεχεράνη όσο και στη Βηρυτό.
Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι πλήττουν «υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος», ενώ στη Βηρυτό πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ.
Σύμφωνα με τις IDF, οι ταυτόχρονες επιθέσεις σημειώνονται μετά από σειρά συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, είχαν οργανώσει από κοινού.
Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη 18η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος.
Στο Ντουμπάι η έκρηξη ακολούθησε ειδοποίηση που εστάλη σε κινητά κατοίκων να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Ρόιτερς.
Οι τιμές του πετρελαίου ξαναπήραν την ανηφόρα στις ασιατικές αγορές νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).
Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα 96,03 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.
Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές και χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.
Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.
Τρεις συνοικίες της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό πως άρχιζε να διεξάγει πλήγματα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.