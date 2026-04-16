Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times

Η AI εικόνα που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται ως Ιησούς να «θεραπεύει» ανθρώπους προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις κατά του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος αναγκάστηκε να την κατεβάσει μετά το σάλο.

Όσο κι αν ο Τραμπ έσπευσε να υποστηρίξει ότι η φωτογραφία δεν παρέπεμπε στο Ιησού αλλά στους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, δεν έπεισε. Στη συνέχεια διέγραψε την AI ανάρτηση. Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση όχι μόνο λόγω της θρησκευτικής συμβολικής φόρτισης της εικόνας, αλλά και λόγω της χρονικής συγκυρίας καθώς έχει ξεσπάσει και μια πρωτόγνωρη πολιτική αντιπαράθεση με τον Πάπα Λέοντα, με αφορμή δηλώσεις και των δύο γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ερώτημα που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση ήταν ποιος τον επηρέασε ή του υπέδειξε το συγκεκριμένο meme πριν αυτό δημοσιευτεί και το Axios αποκαλύπτει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης και πρόσωπο με ισχυρή παρουσία στον στενό του κύκλο.

Οι δύο άνδρες, όπως αναφέρεται, πέρασαν χρόνο μαζί στη Νότια Φλόριντα το Σαββατοκύριακο πριν από την ανάρτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Δύο σύμβουλοι, που μίλησαν στο Axios, υποστηρίζουν ότι σε κάποια στιγμή ο Πούλτε έδειξε την εικόνα στον Τραμπ. Δεν είναι σαφές αν την είχε αποθηκευμένη στο κινητό του ή αν την είχε λάβει και την έδειξε στον πρόεδρο. Ένας από τους συμβούλους ανέφερε ότι η αντίδραση στο περιβάλλον τους ήταν χαλαρή και ότι «όλοι θεώρησαν πως ήταν αστείο».

Ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή. Άλλος συνεργάτης που έχει σχέση με τον Πούλτε αρνείται ότι εκείνος ήταν η πηγή του meme, δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με το ποιος τελικά ενέπλεξε τον Τραμπ με την εικόνα. Ο ίδιος ο Πούλτε δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, ενώ και ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες.

Ο «πράκτορας του χάους»

Ο 37χρονος Πούλτε έχει ιστορικό στο να προκαλεί αντιπαραθέσεις και να εκνευρίζει άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ επισημαίνει το δημοσίευμα του Axios.

Τον Ιανουάριο, η Financial Times χαρακτήρισε τον Πούλτε «πράκτορα του χάους» λόγω του ρόλου του στην προώθηση ποινικής έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον του προέδρου της Fed, Τζέρομ Πάουελ, ο οποίος έγινε στόχος του Τραμπ λόγω της απροθυμίας του να μειώσει τα επιτόκια. Ο Πούλτε αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην έρευνα.

Ο Πούλτε υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από μια αποτυχημένη προσπάθεια να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, μιας Δημοκρατικής που κέρδισε μια αστική υπόθεση απάτης εναντίον του Τραμπ το 2024.

Σε απάντηση, οι Δημοκρατικοί έπεισαν με επιτυχία το Γενικό Λογιστήριο να διερευνήσει αν ο Πούλτε έχει καταχραστεί την ομοσπονδιακή εξουσία του.

Πέρυσι, ο Πούλτε είχε διαμάχη με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος απείλησε να τον χτυπήσει «στο πρόσωπο», σύμφωνα με το Politico.