Πρόστιμο μαμούθ πάνω από 8 δισεκ. δολάρια στη φαρμακοβιομηχανία Purdue Pharma για τους θανάτους 727.000 ανθρώπων

Οι 727.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μεταξύ του 1999 και του 2022 εξαιτίας υπερβολικής δόσης οπιοειδών μέσα από το πολύ ισχυρό αναλγητικό, OxyContin
Το ισχυρό αναλγητικό, OxyContin
Το ισχυρό αναλγητικό, OxyContin REUTERS/George Frey/File Photo

Δικαστήριο στην πολιτεία του Νιου Τζέρζι επέβαλε πρόστιμο μαμούθ πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια sτην αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Purdue Pharma.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Purdue Pharma, κρίθηκε ένοχη, καθώς θεωρείται πως πυροδότησε την κρίση των οπιοειδών στις ΗΠΑ. Η δίκη ολοκληρώθηκε προτού τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για την πτώχευσή της.

Ο άλλοτε κολοσσός της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της οικογένειας Σάκλερ, αντιμετώπιζε την κατηγορία πως προώθησε πολύ ισχυρό αναλγητικό, το OxyContin, αποκρύπτοντας τον μεγάλο κίνδυνο εθισμού και μοιράζοντας δωροδοκίες σε γιατρούς, πρακτικές που της εξασφάλισαν τζίρο δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δυνάμει του σχεδίου πτώχευσης, θα πρέπει να καταβληθούν πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και επανορθώσεις για την υπόθεση. Η Purdue Pharma θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί και διαλυθεί ως μεθαύριο 1η Μαΐου. Νέο, ανεξάρτητο εταιρικό σχήμα, που βαφτίστηκε Knoa Pharma, θα παραλάβει τους πόρους, την τεχνογνωσία και την πνευματική ιδιοκτησία της και βασική αποστολή της θα είναι η αντιμετώπιση «της κρίσης των οπιοειδών».

Για πάνω από έξι ώρες χθες η δικαστής Μάντελιν Κοξ Αρλίο άκουγε καταθέσεις μαρτύρων, δεκάδων θυμάτων και οικογενειών τους, προτού επιβάλλει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Purdue Pharma, στον Στιβ Μίλερ, να τους ζητήσει συγγνώμη.

Ζήτησε εξάλλου το κοινό να σταθεί όρθιο όσο διάβαζε, με δυνατή φωνή, τα ονόματα 200 και πλέον θυμάτων γραπτές καταθέσεις των οποίων υποβλήθηκαν στην έδρα.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στατιστικές σε επιδημιολογική μελέτη», είπε. Οι «συνταρακτικές» ιστορίες τους «πρέπει να ακουστούν», πρόσθεσε.

Η δικαστικός είπε επίσης ότι οφείλει να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του αμερικανικού κράτους, που «απέτυχε» να προστατεύσει τον πληθυσμό από αυτές τις πρακτικές «με κίνητρο την απληστία» της Purdue Pharma, οι τακτικές και οι στρατηγικές της οποίας ήταν «συγκρίσιμες» με αυτές «εγκληματικής οργάνωσης».

Ενώ πολλά θύματα στην αίθουσα κάλεσαν να ακυρωθεί η συμφωνία, ζητώντας ιδίως να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε μέλη της οικογένειας Σάκλερ ή/και μεγαλύτερες επανορθώσεις, η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε πως πρόκειται για «την καλύτερη» λύση που είχε στη διάθεσή της.

Αξίωσε οι δικηγόροι που επιφορτίστηκαν να φέρουν σε πέρας την πτωχευτική διαδικασία να τηρήσουν τις «υποσχέσεις» τους για την καταβολή αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με δεδομένα του κέντρου πρόληψης και ελέγχου νόσων (CDC, η κυριότερη ομοσπονδιακή δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ), σχεδόν 727.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μεταξύ του 1999 και του 2022 εξαιτίας υπερβολικής δόσης οπιοειδών, που αγόρασαν είτε έχοντας ιατρικές συνταγές ή παράνομα.

