Ντόναλντ Τραμπ για κλείσιμο Στενών Ορμούζ: «Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, διψάνε για χρήματα»

Έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth social, αφού αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS

Το Ιράν «καταρρέει οικονομικά» εξαιτίας του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, έκρινε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού αποφάσισε να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός διατηρώντας ωστόσο τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

«Θέλουν να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ. Λιμοκτονούν για μετρητά. Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Στρατιωτικοί και αστυνομικοί παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth social για το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες (21.04.2026) ότι παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, ενώ παράλληλα έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, διατηρώντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, το αίτημα διατυπώθηκε από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, και τον πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Τεχεράνη να διαμορφώσει «ενιαία πρόταση» για τις διαπραγματεύσεις.

