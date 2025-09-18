Ντόναλντ Τραμπ για Τζίμι Κίμελ: «Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου»

Ο Τζίμι Κίμελ και ο τερματισμός της εκπομπής του απασχολεί τις τελευταίες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει την απόλυσή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη 18.09.2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε υπέρ της απόφασης του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή “Jimmy Kimmel Live”, λέγοντας πως ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι. Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Η έναρξη της εκπομπής που τον οδήγησε στην απόλυση

Ο παρουσιαστής είχε σχολιάσει κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου λόγου του τη Δευτέρα, τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του φανατικού υποστηρικτή του Τραμπ με επιρροή στη νεολαία.

Το προφίλ του υπόπτου, Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος», επισημαίνοντας ότι η αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του influencer.

These are the comments from Monday night that led ABC to pull Jimmy Kimmel Live this afernoon. pic.twitter.com/TzOU3GZ195 — LateNighter (@latenightercom) September 17, 2025

Το Χόλιγουντ στηρίζει τον Κίμελ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών των ΗΠΑ και Καναδά, της ένωσης που εκπροσωπεί τους μουσικούς της εκπομπής του Κίμελ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Παρόμοιες δηλώσεις έκαναν και η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), η Ένωση Ηθοποιών (SAG) και η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU). Η WGA σημείωσε: «Αν η ελευθερία του λόγου ίσχυε μόνο για ιδέες που μας αρέσουν, δεν θα χρειαζόταν καν να την γράψουμε στο Σύνταγμα», προσθέτοντας ότι «στηρίζει τον Τζίμι Κίμελ και τους σεναριογράφους του».

Η κωμικός Γουάντα Σάικς, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στην εκπομπή την Τετάρτη, ανέβασε βίντεο στο Instagram όπου επέκρινε τον Τραμπ: «Λοιπόν: δεν τερμάτισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα μέσα στην πρώτη του εβδομάδα, αλλά κατάφερε να τερματίσει την ελευθερία του λόγου μέσα στον πρώτο του χρόνο. Ε, για όσους προσεύχεστε, τώρα είναι η ώρα. Σ’ αγαπάμε, Τζίμι».

«Αυτό το οποίο υπογράφουμε – όσο οδυνηρό κι αν είναι κάποιες φορές – είναι η απελευθερωτική αίσθηση του να διαφωνείς», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα Writers Guild of America West και Writers Guild of America East.

«Ντροπή σε εκείνους στην κυβέρνηση που ξεχνούν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια. Όσο για τους εργοδότες μας, οι λέξεις μας σας έχουν κάνει πλούσιους. Η φίμωσή μας φτωχοποιεί ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η SAG-AFTRA, η αμερικανική συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, καταδίκασε την αναστολή της προβολής του «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας ότι «η απόφαση αυτή είναι το είδος της καταστολής και των αντιποίνων που θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες όλων» με τον ηθοποιό Μπεν Στίλερ να γράφει στο Χ «αυτό δεν είναι σωστό».

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών ανακοίνωσε ότι «η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ εντόπισε σχόλια που δεν της άρεσαν και απείλησε το ABC με ακραία αντίποινα. Πρόκειται για κρατική λογοκρισία».