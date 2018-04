Ντόναλντ Τραμπ: Γυμνόστηθος και… αλαλάζων, τρώει παγωτό – Ένα… διαφορετικό πορτραίτο

Ο γνωστός κωμικός φαίνεται πως θέλει να ανοίξει μια νέα… σελίδα στην καριέρα του. Αυτή του γελοιογράφου. Και ως μοντέλο επέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ. Έφτιαξε το πορτραίτο του και το… πρότεινε στο Smithsonian National Portrait Gallery.

Στο σκίτσο του Κάρεϊ ο «βασιλιάς» δεν είναι γυμνός. Είναι όμως γυμνόστηθος. Έχει μπροστά του δυο μπάλες παγωτό, στο χέρι του το ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να σερβίρεται το παγωτό και… ουρλιάζει (σ.σ. scream το ουρλιάζω στα αγγλικά, ice cream το παγωτό να ‘το, το λογοπαίγνιο…).

Smithsonian, ιδού το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Κάρεϊ δεν ήθελε να κρατήσει το σκίτσο για τον εαυτό του. Και το ανέβασε στο twitter, καλώντας τη Smithsonian National Portrait Gallery να το… σκεφτεί. «Ξέρω ότι είναι νωρίς αλλά θα ήθελα να υποβάλω αυτό ως το επίσημο πορτραίτο του 45ου μας Προέδρου, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Έχει τον τίτλο «You scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?» (Ουρλιάζεις. Ουρλιάζω. Θα σταματήσουμε ποτέ να ουρλιάζουμε;)», έγραψε ο Κάρεϊ.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 29, 2018

Στη Smithsonian National Portrait Gallery φιλοξενούνται όλα τα επίσημα πορτραίτα των Προέδρων των ΗΠΑ και πολλών Πρώτων Κυριών. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν εκείνα του Μπαράκ Ομπάμα (δια χειρός Κεχιντέ Γουάιλι) και της Μισέλ (το φιλοτέχνησε η Έιμι Σέραλντ).

Το αγαπημένο μοντέλο του Τζιμ Κάρεϊ

Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ήταν το… πορτραίτο το μοναδικό σκίτσο του Αμερικανού προέδρου που έχει ανεβάσει ο Κάρεϊ στο twitter. Στις 23 Μαρτίου είχε ανεβάσει άλλο ένα, με τίτλο Fifty Shades of Decay» (σ.σ. Πενήντα αποχρώσεις της σήψης). Έδειχνε έναν ξανθό άνδρα σε ερωτική συνεύρεση με ξανθιά γυναίκα, η οποία πάνω στο… πάθος της στιγμής του ξεριζώνει τα μαλλιά. Όλως τυχαίως στο σημείο όπου έχει ένα… κενό και ο Τραμπ (σ.σ. ποιος ξεχνά τα παιχνίδια του αέρα που το αποκάλυψαν). Και όλα τα άπρεπα – και επίμαχα – καλύπτονται από το έμβλημα του προέδρου των ΗΠΑ.

Fifty Shades of Decay pic.twitter.com/aurfm22ru6 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2018

Σε άλλο σκίτσο, μετά τη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο 60 Minutes, ο Τζιμ Κάρεϊ είχε μιλήσει στο αμερικανικό όνειρο που μπορεί και ζει ένα φτωχό παιδί από την Ελλάδα. Και έδειχνε τον Τραμπ να παίρνει το μπάνιο του σε μια λίμνη από… σκουπίδια.

Είχε γράψει για το σκίτσο αυτό ο Κάρεϊ: «Είδε κανείς την εκπομπή 60 Minutes χθες βράδυ; Υπέροχη εκπομπή για ένα φτωχό παιδί από την Ελλάδα που λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει επιτυχία στο NBA. Η Αμερική έχει ακόμα λίγη από τη μαγεία της. Κρίμα που πρέπει να περάσεις μέσα από τόσα πολιτιστικά σκουπίδια για να τη βρείς».