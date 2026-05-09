Και νοροϊός σε κρουαζιερόπλοιο μετά τον χανταϊό – 100 κρούσματα στο Caribbean Princess στην Καραϊβική

Μπορεί ο χανταϊός να είναι ο ιός που απασχολεί περισσότερο διεθνώς τις τελευταίες μέρες, δεν είναι όμως αυτός που έχει καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο. Ο νοροϊός έχει «χτυπήσει» στο πλοίο Caribbean Princess που πλέει στην Καραιβική.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι μάλιστα έχουν αρρωστήσει σε ένα ξέσπασμα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο του Caribbean Princess, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Συγκεκριμένα 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος έχουν νοσήσει από τον ιό, έχοντας συμπτώματα όπως διάρροια και έμετο. Ευτυχώς δεν έχει καταγραφεί κάποιος θάνατος όπως στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius με τον χανταϊό όπου πέθαναν 3 επιβάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ξέσπασμα αναφέρθηκε στο CDC την Πέμπτη (7/5/2026), κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του κρουαζιερόπλοιου από τις 28 Απριλίου έως τις 11 Μαΐου.

Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον βορειοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό, κατευθυνόμενο προς το Πουέρτο Πλάτα στη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με το CruiseMapper. Έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με το CDC, υπάρχουν συνολικά 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος στο κρουαζιερόπλοιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απάντηση στο ξέσπασμα, το πλοίο και το πλήρωμα αύξησαν τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, απομόνωσαν άτομα που είχαν αρρωστήσει και συνέλεξαν δείγματα κοπράνων για εξετάσεις, ανέφερε το CDC.

Η Princess Cruises ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μπορεί «να επιβεβαιώσει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess από το Port Everglades στις 28 Απριλίου».

«Απολυμάναμε γρήγορα κάθε περιοχή του πλοίου και προσθέσαμε επιπλέον απολύμανση καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού», συνεχίζει η δήλωση. «Με την άφιξη στο Port Canaveral στις 11 Μαΐου, το Caribbean Princess θα υποβληθεί σε ολοκληρωμένο καθαρισμό και απολύμανση πριν αναχωρήσει για το επόμενο ταξίδι του».

Ο νοροϊός είναι αρκετά συνηθισμένος, ειδικά στα πλοία, και δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με την τρέχουσα επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που έχει καταγράψει 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3 θανάτους. Παρά τις διαφοροποιήσεις στη μεταδοτικότητα και σοβαρότητα των δύο ιών, και οι δύο περιπτώσεις αναδεικνύουν τις προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας για τον έλεγχο των επιδημιών σε κλειστούς χώρους.

Αυτό είναι το τέταρτο ξέσπασμα γαστρεντερικής ασθένειας που αναφέρεται σε κρουαζιερόπλοιο μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το CDC.