Ντόναλντ Τραμπ: Καμία κατάπαυση του πυρός στο Ιράν – Θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε (20/03/2026) ότι αποκλείει κάθε «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν, καθώς συμπληρώνονται το Σάββατο τρεις εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους για τον πόλεμο στο Ιράν ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ ο Τραμπ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

«Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της για να εξαπολύονται πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να προσφέρει γρηγορότερα τη βοήθειά του.