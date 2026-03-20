Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Καμία κατάπαυση του πυρός στο Ιράν – Θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε (20/03/2026) ότι αποκλείει κάθε «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν, καθώς συμπληρώνονται το Σάββατο τρεις εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους για τον πόλεμο στο Ιράν ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Χορμούζ ο Τραμπ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

«Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της για να εξαπολύονται πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να προσφέρει γρηγορότερα τη βοήθειά του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
114
101
76
68
Λίβανος
Newsit logo
Newsit logo