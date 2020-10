Ντόναλντ Τραμπ: Μακιγιαρισμένος γύριζε και ξαναγύριζε πλάνα από την άφιξη στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και αφού βγάζει την μάσκα του και χαιρετάει τον αμερικανικό λαό πολύ καλά μακιγιαρισμένος και δείχνοντας ότι όλα είναι τέλεια, μπαίνει χωρίς την μάσκα μέσα μολύνοντας τον αέρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγη ώρα αργότερα ξαναβγαίνει στο μπαλκόνι για να γίνουν νέες λήψεις από την είσοδό του στον Λευκό Οίκο. Και μην αναρωτιέστε γιατί.

Όπως λίγη ώρα μετά την άφιξή του είδαμε ένα βίντεο υπερπαραγωγή με το προεδρικό ελικόπτερο Marine One να τον μεταφέρει από τον Λευκό Οίκο στο νοσοκομείο, έτσι θα δούμε όχι στο πολύ μακρινό μέλλον έναν Πρόεδρο «νικητή» να μπαίνει στο κτίριο και να τον υποδέχονται οι σύμβουλοί του.

Όπως μετέδωσε το CNN τα πλάνα που τραβήχτηκαν ξανά και ξανά είναι πολύ πιθανόν να τα δούμε σε ένα βίντεο της προεκλογικής του εκστρατείας.

.@kaitlancollins reports Trump stopped, went back outside, and re-entered the White House, maskless, appearing to reshoot his entrance for a camera crew inside, for campaign commercial.