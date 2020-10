Τραμπ: Coronovirus Survivor και άλλα παραμύθια – Η άφιξη υπερπαραγωγή και η «κομμένη» ανάσα

Αν διαβάσει προσεκτικά κανείς τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο θα σταθεί σε δυο γεγονότα τα οποία πραγματικά εξοργίζουν. Και δεν μιλάμε για το ότι έβγαλε την μάσκα του φτάνοντας στον Λευκό Οίκο.

Το πρώτο είναι ότι το επιτελείο του Προέδρου των ΗΠΑ, βγαίνοντας από το νοσοκομείο, φρόντισε να μην χάσει καρέ από την έξοδό του και μέσα σε λίγη ώρα, ήταν έτοιμο ένα βίντεο υπερπαραγωγή που βλέπουμε μόνο στο Χόλιγουντ. Η έξοδος από το νοσοκομείο του ηγέτη που «νίκησε» τον κορονοϊό και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για να ασκήσει τα καθήκοντά του!

Ο Coronovirus Survivor όπως θα μπορούσε να ονομαστεί το ταινιάκι μικρού μήκους που έφτιαξαν μόνο οργή προκαλεί αφού είναι ένα τεράστιο ψέμα!

Και πάμε στο δεύτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στον Λευκό Οίκο φορώντας την μάσκα του. Και αφού ανεβαίνει τα σκαλοπάτια για να σταθεί στο μπαλκόνι Τρούμαν, όπως ονομάζεται, βγάζει την μάσκα και στέκεται να τον δουν όλοι πόσο καλά είναι.

Και αν δώσει κανείς προσοχή στο βίντεο θα δει τον Ντόναλντ Τραμπ να προσπαθεί να ανασάνει και να παίρνει βαθιές ανάσες για να μπορέσει να συνέλθει.

Pres. Trump arrived back at the White House, and removed his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed on Monday evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/yjvZFDyiDK pic.twitter.com/SqdJuFbK7h