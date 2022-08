Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πράκτορες του FBI έκαναν απροειδοποίητη «έφοδο» στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Η έρευνα του FBI στο διάσημο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, παρότι «συνεργάστηκα με τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες», δεν ήταν «ούτε απαραίτητη ούτε προσήκουσα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το έθνος μας ζει μαύρες μέρες, το όμορφο σπίτι μου, το Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, πολιορκείται και ερευνάται και έχει καταληφθεί από πολυάριθμους πράκτορες» του FBI, επέμεινε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. «Παραβίασαν ακόμα και το χρηματοκιβώτιό μου!», είπε. Κατήγγειλε πως υφίσταται «πολιτικό διωγμό».

Δεν ανέφερε τον λόγο που διεξήχθη η επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας, αλλά ίσως να αφορά σε απόρρητα έγγραφα από τον Λευκό Οίκο που… εξαφανίστηκαν!

FBI raid on Trump's home focused on material, some of it classified, which he brought to Mar-a-Lago when he left the White House, sources say – NYT