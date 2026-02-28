Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός – Ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία»

Από τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώθηκε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει τα ακόλουθα: «Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο διαβολικούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός.

Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών τραμπούκων.

Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις μυστικές υπηρεσίες μας και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του».