Ντόναλντ Τραμπ: «Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά» – Η λαμπρή εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου

Με μια λαμπρή εκδήλωση, στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος τίμησε την Ελλάδα με αφορμή την 25η Μαρτίου, το βράδυ της Πέμπτης (26/3/26).

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τους Έλληνες στους οποίους «οφείλουμε τόσα πολλά» όπως είπε χαρακτηριστικά ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει τίποτα «σαν το ελληνικό πνεύμα».

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι απόψε εδώ, δε θα το έχανα με τίποτα» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του στο Λευκό Οίκο και ευχήθηκε «χαρούμενη ημέρα Ανεξαρτησίας» στους Έλληνες. «Όταν πριν από 250 χρόνια η Αμερική διακήρυξε την ανεξαρτησία της και οι Έλληνες έκαναν το ίδιο. Από τότε ΗΠΑ και Ελληνική Δημοκρατία ήταν δίπλα – δίπλα και καθοδήγησαν τη δυτική κουλτούρα» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είσαι η καλύτερη» είπε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σε μία αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, τον Αρχιεπισκόπο Ελπιδοφόρο και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τους δεσμούς που ενώνουν Ελλάδα και ΗΠΑ.

«Είσαι η καλύτερη, όλοι σε λατρεύουν. Έλα να σταθείς δίπλα μας» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Τραμπ: «Έχω δηλώσει την αγάπη μου για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική»

«Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά. Οι Αμερικανοί μαθαίνουν για τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη και την γενναιότητα των Σπαρτιατών. Στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας οι Έλληνες έκαναν αυτό που θέλουμε κι εμείς να κάνουμε, μόνο οι πολίτες να μπορούν να ψηφίζουν. Οι Αμερικανοί έλαβαν έμπνευση από τους απίστευτους αρχιτέκτονες» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχω δηλώσει την αγάπη μου για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική. Ξέρω πολλά για την Αστόρια. Στο Κουίνς οι Έλληνες έχουν κάτι τόσο ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το ελληνικό πνεύμα. Από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου γνωρίζετε ότι καταστράφηκε η ελληνική εκκλησία αλλά ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερη από πριν. Το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ίδιο με αυτό του Παρθενώνα».

«Χωρίς την Αθήνα δε θα μπορούσαμε να έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

Ελπιδοφόρος: Η Ελλάδα είναι προάγγελος της Δημοκρατίας όπως και η Αμερική

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος είπε: «Κάνετε την τεράστια τιμή προς την ελληνική κοινότητα γιορτάζοντας την 25η Μαρτίου. Αυτή η τιμή δένει Ελλάδα και ΗΠΑ σε μια στρατηγική συμμαχία με αμοιβαίο σεβασμό και πηγαίνει σε θέματα συνεργασίας, ενέργειας και στρατηγικής. Η Ελλάδα είναι προάγγελος της Δημοκρατίας όπως και η Αμερική».

«Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στο κυπριακό ζήτημα. Σε όλες τις εκκλησίες προσευχόμαστε για όλες τις ένοπλες δυνάμεις».

Η προσευχή του Αγίου Βασιλείου από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο

«Όλοι αναρωτιούνται τι θα σας προσφέρω μετά τον σταυρό που σας προσέφερα πέρσι. Θα κλείσω με μια ειδική προσευχή που λέμε κάθε Κυριακή πριν από το Πάσχα. Την προσευχή του Αγίου Βασιλείου» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και είπε την προσευχή ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ στεκόταν δίπλα του.

Στη χθεσινή διακήρυξη για την 25η Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «αυτή την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά της δεσποτικής κυριαρχίας, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στο αρχαίο έδαφός του και επανέφερε τη νόμιμη θέση του ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού».