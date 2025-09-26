Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα»

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους.

Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Peace in Gaza? Trump hints at breakthrough ahead of meeting with Netanyahu



READ: https://t.co/ONQsMNloeb pic.twitter.com/at34K4L6ID — WION (@WIONews) September 26, 2025

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας ανώνυμα, δήλωσε στο Fox News: «Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία του να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση στη Γάζα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή συνόψισε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων, τη διακοπή των επιθέσεων κατά του Κατάρ, έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για ειρηνική συνύπαρξη.

Οι ξένοι εταίροι εξέφρασαν ευρεία συμφωνία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον ειδικό απεσταλμένο για να εξετάσουν το σχέδιο του Προέδρου, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να συνεργάζονται με ισραηλινούς αξιωματούχους», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.