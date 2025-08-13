Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: «Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι ηγέτες πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στους Ευρωπαίους ηγέτες
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst

«Σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία» – Με αυτά τα λόγια ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα τετάρτη (13.08.2025), ενόψει της συνάντησής του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Δύο ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρευρεθεί σε βιντεοδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θα συνομιλήσω σε λίγο με Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι που θέλουν να δουν να συναφθεί μια συμφωνία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκεται πρόοδος στις συνομιλίες.

Στη βιντεοδιάσκεψη συμμετέχουν, πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ο οποίος έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο – ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή, με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας να προκαλούν ανησυχία και ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την επικείμενη κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.

Κόσμος
