Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς πολίτες: «Μην είστε αδύναμοι και ηλίθιοι» – Προανήγγειλε διαπραγματεύσεις με την Κίνα

Μπορεί η Wall Street και οι άλλοι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες να καταρρέουν όμως ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει απτόητος για τους δασμούς και ζητά από τους πολίτες των ΗΠΑ να μην είναι «αδύναμοι και ηλίθιοι».

Με νέες αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο μετά τον άνοιγμα των αγορών της Δευτέρα (07/04/2025), οι οποίες συνεχίζουν τον κατήφορο μετά τους δασμούς, ζήτησε από τους πολίτες των ΗΠΑ να κάνουν υπομονή και να μην είναι «αδύναμοι και ηλίθιοι».

Παράλληλα ο Τραμπ εγκαινίασε ένα νέα… κόμμα, το Panican ενώ τόνισε πως στόχος είναι να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Κίνα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει δεκαετίες.

Μην είστε αδύναμοι! Μην είστε ηλίθιοι!

Μην είστε Panican (Ένα νέο κόμμα που βασίζεται σε Αδύναμους και Ηλίθιους ανθρώπους!)», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Να είστε δυνατοί, θαρραλέοι και υπομονετικοί και το αποτέλεσμα θα είναι το μεγαλείο!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

The United States has a chance to do something that should have been done DECADES AGO. Don’t be Weak! Don’t be Stupid! Don’t be a PANICAN (A new party based on Weak and Stupid people!). Be Strong, Courageous, and Patient, and GREATNESS will be the result! Donald Trump Truth…

Στη συνέχεια προχώρησε σε δεύτερη ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστό πως έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και πως ετοιμάζεται για τις πρώτες επαφές με την Κίνα.

«Χώρες από όλο τον κόσμο μιλούν μαζί μας. Καθορίζονται σκληρές αλλά δίκαιες παράμετροι. Μίλησα με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό σήμερα το πρωί. Στέλνει μια κορυφαία ομάδα για να διαπραγματευτεί!

Αντιμετώπισαν πολύ άσχημα τις ΗΠΑ στο εμπόριο. Δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά μας, αλλά εμείς παίρνουμε Εκατομμύρια δικά τους. Ομοίως τη γεωργία και πολλά άλλα «πράγματα».

Countries from all over the World are talking to us. Tough but fair parameters are being set. Spoke to the Japanese Prime Minister this morning. He is sending a top team to negotiate! They have treated the U.S. very poorly on Trade. They don’t take our cars, but we take MILLIONS…